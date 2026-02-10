TOKİ İzmir kurası ne zaman? İzmir TOKİ kura tarihi belli oldu mu?

Toplamda 21 bin 20 konutun inşa edileceği İzmir’de, hak sahibi olmayı bekleyen on binlerce vatandaşın "Kura çekimi ne zaman?" sorusu, Şubat ayının bu ikinci haftasında da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi başvurunun en yoğun olduğu iller ile Kocaeli, Bursa, Konya ve Diyarbakır etapları için kura tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. TOKİ, kura takvimini haftalık periyotlarla duyurduğu için bu illerdeki adayların gözü Şubat ayının son haftası ve Mart ayının başına çevrilmiş durumda. Yetkililer, büyükşehirlerdeki kuraların Mart ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.
İzmir Kontenjan ve Sosyal Öncelik Dağılımı
İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 konut için hak sahipleri belirlenirken dar gelirli ve özel gruplara yönelik şu kontenjan sistemi uygulanacak:
%40 Diğer Başvuru Sahipleri: 8.408 konut
%20 Gençler (18-30 yaş): 4.204 konut
%20 Emekliler: 4.204 konut
%10 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: 2.102 konut
%5 Engelli Vatandaşlar: 1.051 konut
%5 Şehit Aileleri ve Gaziler: 1.051 konut
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimleri tamamlanan illerdeki adaylar, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından veya toki.gov.tr adresinden isim listelerine ulaşabilirler.
"Asrın Projesi" olarak adlandırılan TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesinde heyecan her geçen gün artarken, kura maratonu Şubat ayının ikinci haftasında tüm hızıyla devam ediyor. 9-15 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan güncel takvimle birlikte 7 ilde toplamda 25 bin 985 konutun hak sahibi belirlenecek ve böylece Türkiye genelinde kurası tamamlanan il sayısı 57’ye ulaşmış olacak.
Bilecik'ten Balıkesir'e uzanan bu haftalık takvim ve büyük illerdeki son durum şu şekilde:
9-15 Şubat 2026 Kura Takvimi
Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin programı gün gün netleşti:
9 Şubat Pazartesi: Yozgat (2.858 konut) ve Kütahya (3.592 konut)
10 Şubat Salı: Bilecik (1.419 konut)
11 Şubat Çarşamba: Çankırı (1.753 konut)
12 Şubat Perşembe: Bolu (1.950 konut)
13 Şubat Cuma: Tekirdağ (6.865 konut) ve Balıkesir (7.548 konut)