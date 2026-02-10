TOKİ İzmir kurası ne zaman? İzmir TOKİ kura tarihi belli oldu mu?

"Asrın Projesi" olarak adlandırılan TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesinde heyecan her geçen gün artarken, kura maratonu Şubat ayının ikinci haftasında tüm hızıyla devam ediyor. 9-15 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan güncel takvimle birlikte 7 ilde toplamda 25 bin 985 konutun hak sahibi belirlenecek ve böylece Türkiye genelinde kurası tamamlanan il sayısı 57’ye ulaşmış olacak.

Bilecik'ten Balıkesir'e uzanan bu haftalık takvim ve büyük illerdeki son durum şu şekilde:

9-15 Şubat 2026 Kura Takvimi

Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin programı gün gün netleşti:

9 Şubat Pazartesi: Yozgat (2.858 konut) ve Kütahya (3.592 konut)

10 Şubat Salı: Bilecik (1.419 konut)

11 Şubat Çarşamba: Çankırı (1.753 konut)

12 Şubat Perşembe: Bolu (1.950 konut)

13 Şubat Cuma: Tekirdağ (6.865 konut) ve Balıkesir (7.548 konut)