Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne yönde?

Amerikan Merkez Bankası (Fed), 28 Ocak 2026'da gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında faizleri beklentiler dahilinde %3,50 - 3,75 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bu karar, 2025 yılındaki faiz indirim döngüsünün ardından piyasaların yakından takip ettiği bir "bekle-gör" aşamasına işaret ediyor. Gözler bir sonraki toplantıya çevrildi.
Fed Mart 2026 Toplantısı Ne Zaman?
Fed'in bir sonraki kritik toplantı takvimi şu şekildedir:
Toplantı Tarihi: 17 - 18 Mart 2026
Karar Açıklaması: 18 Mart 2026 Çarşamba, Saat 22:00 (TSİ)
Powell'ın Basın Toplantısı: Saat 22:30 (TSİ)
Mart Ayı Beklentileri ve Piyasa Görünümü
Ocak ayı toplantısının ardından yapılan analizler ve piyasa fiyatlamaları, Mart ayına dair şu öngörüleri ön plana çıkarıyor:
Sabit Tutma İhtimali Yüksek: Mevcut piyasa verilerine göre, Fed'in Mart toplantısında da faiz oranlarını değiştirmeyerek sabit bırakma ihtimali yaklaşık %80-85 seviyesinde seyrediyor.
Enflasyon ve İstihdam: Fed Başkanı Jerome Powell, son açıklamalarında ABD ekonomisinin sağlam bir zeminde olduğunu ancak %2'lik enflasyon hedefine tam uyum için verileri toplantıdan toplantıya değerlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Kritik Veriler: Mart kararı öncesinde 13 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak olan ABD Ocak ayı enflasyon (TÜFE) verisi, piyasalardaki beklentiyi kökten değiştirebilir. Eğer enflasyon beklenenden düşük gelirse, faiz indirimi ihtimali tekrar güçlenebilir.