Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne yönde?

Mart Ayı Beklentileri ve Piyasa Görünümü

Ocak ayı toplantısının ardından yapılan analizler ve piyasa fiyatlamaları, Mart ayına dair şu öngörüleri ön plana çıkarıyor:

Sabit Tutma İhtimali Yüksek: Mevcut piyasa verilerine göre, Fed'in Mart toplantısında da faiz oranlarını değiştirmeyerek sabit bırakma ihtimali yaklaşık %80-85 seviyesinde seyrediyor.

Enflasyon ve İstihdam: Fed Başkanı Jerome Powell, son açıklamalarında ABD ekonomisinin sağlam bir zeminde olduğunu ancak %2'lik enflasyon hedefine tam uyum için verileri toplantıdan toplantıya değerlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kritik Veriler: Mart kararı öncesinde 13 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak olan ABD Ocak ayı enflasyon (TÜFE) verisi, piyasalardaki beklentiyi kökten değiştirebilir. Eğer enflasyon beklenenden düşük gelirse, faiz indirimi ihtimali tekrar güçlenebilir.