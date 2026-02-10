ARA
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne yönde?

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları, küresel piyasaların yönünü tayin etmesi bakımından tüm dünyada en çok takip edilen ekonomik verilerin başında geliyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne yönde?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne yönde?

Amerikan Merkez Bankası (Fed), 28 Ocak 2026'da gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında faizleri beklentiler dahilinde %3,50 - 3,75 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bu karar, 2025 yılındaki faiz indirim döngüsünün ardından piyasaların yakından takip ettiği bir "bekle-gör" aşamasına işaret ediyor. Gözler bir sonraki toplantıya çevrildi. 

Fed Mart 2026 Toplantısı Ne Zaman?

Fed'in bir sonraki kritik toplantı takvimi şu şekildedir:

Toplantı Tarihi: 17 - 18 Mart 2026

Karar Açıklaması: 18 Mart 2026 Çarşamba, Saat 22:00 (TSİ)

Powell'ın Basın Toplantısı: Saat 22:30 (TSİ)

Mart Ayı Beklentileri ve Piyasa Görünümü

Ocak ayı toplantısının ardından yapılan analizler ve piyasa fiyatlamaları, Mart ayına dair şu öngörüleri ön plana çıkarıyor:

Sabit Tutma İhtimali Yüksek: Mevcut piyasa verilerine göre, Fed'in Mart toplantısında da faiz oranlarını değiştirmeyerek sabit bırakma ihtimali yaklaşık %80-85 seviyesinde seyrediyor.

Enflasyon ve İstihdam: Fed Başkanı Jerome Powell, son açıklamalarında ABD ekonomisinin sağlam bir zeminde olduğunu ancak %2'lik enflasyon hedefine tam uyum için verileri toplantıdan toplantıya değerlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kritik Veriler: Mart kararı öncesinde 13 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak olan ABD Ocak ayı enflasyon (TÜFE) verisi, piyasalardaki beklentiyi kökten değiştirebilir. Eğer enflasyon beklenenden düşük gelirse, faiz indirimi ihtimali tekrar güçlenebilir.

 

 

Fed 2026 Toplantı Takvimi

Yılın geri kalanındaki faiz kararları şu tarihlerde açıklanacak:

18 Mart (Projeksiyonlar açıklanacak)

29 Nisan

17 Haziran (Projeksiyonlar açıklanacak)

29 Temmuz

16 Eylül (Projeksiyonlar açıklanacak)

28 Ekim

9 Aralık (Projeksiyonlar açıklanacak)
