Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin odak noktası haline gelen bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen tutarın bu yılki ekonomik veriler ışığında artırılmasına kesin gözüyle bakılırken, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar bu yıl sadece standart bir zam değil, aynı zamanda daha kapsamlı bir destek sisteminin de ipuçlarını veriyor.

İkramiyede 5.000 TL Beklentisi

Enflasyon hedefleri ve bütçe disiplini göz önünde bulundurulduğunda, en güçlü senaryo bayram ikramiyesinin 5.000 TL seviyesine çıkarılması yönünde. Bu düzenleme hayata geçtiği takdirde:

Ramazan Bayramı: 5.000 TL

Kurban Bayramı: 5.000 TL

Yıllık Toplam: 10.000 TL ikramiye emeklilerin hesaplarına yatmış olacak.