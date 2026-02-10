2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı hangi ay?

2026 yılı planlarını şimdiden şekillendirmeye başlayanlar için Kurban Bayramı takvimi, baharın taze enerjisiyle birleşen oldukça avantajlı bir dinlenme fırsatı sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk gelerek, yaz öncesi mükemmel bir kaçamak imkânı tanıyor.
2026 yılı Kurban Bayramı takvimi, paylaştığınız gibi Mayıs ayının son haftasına yayılıyor ve özellikle çalışanlar için oldukça stratejik bir tatil fırsatı barındırıyor.
İşte 2026 Kurban Bayramı takviminin tam dökümü ve olası tatil uzatma formülleri:
2026 Kurban Bayramı Günleri
26 Mayıs Salı: Arife (Yarım Gün - Resmi Tatil başlangıcı)
27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
Tatil Planı İçin Kritik Bilgi: 9 Günlük Fırsat
Paylaştığınız takvime göre bayramın 4. günü Cumartesiye, hemen ertesi günü de Pazara denk geldiği için doğal olarak 5 günlük bir tatil (Arife öğleden sonra başlarsa 5,5 gün) oluşuyor. Ancak bu süreyi 9 güne çıkarmak iki şekilde mümkün olabilir:
Hükümet Kararı (İdari İzin): Eğer 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı (Arife) yarım gün idari izin ilan edilirse, tatil önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 güne çıkar. (Henüz 10 Şubat 2026 itibarıyla bu yönde resmi bir açıklama gelmediğini, kararın genellikle bayrama 2-3 hafta kala verildiğini hatırlatmak isterim.)
Bireysel İzin: Kamu kararı beklenmeden, Pazartesi ve Salı sabahı için 1,5 günlük yıllık izin kullanarak 23 Mayıs sabahından 31 Mayıs akşamına kadar kesintisiz 9 gün tatil yapabilirsiniz.