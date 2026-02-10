2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı hangi ay?

Tatil Planı İçin Kritik Bilgi: 9 Günlük Fırsat

Paylaştığınız takvime göre bayramın 4. günü Cumartesiye, hemen ertesi günü de Pazara denk geldiği için doğal olarak 5 günlük bir tatil (Arife öğleden sonra başlarsa 5,5 gün) oluşuyor. Ancak bu süreyi 9 güne çıkarmak iki şekilde mümkün olabilir:

Hükümet Kararı (İdari İzin): Eğer 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı (Arife) yarım gün idari izin ilan edilirse, tatil önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 güne çıkar. (Henüz 10 Şubat 2026 itibarıyla bu yönde resmi bir açıklama gelmediğini, kararın genellikle bayrama 2-3 hafta kala verildiğini hatırlatmak isterim.)

Bireysel İzin: Kamu kararı beklenmeden, Pazartesi ve Salı sabahı için 1,5 günlük yıllık izin kullanarak 23 Mayıs sabahından 31 Mayıs akşamına kadar kesintisiz 9 gün tatil yapabilirsiniz.