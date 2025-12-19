EGM personel alımı başvuruları ne zaman? EGM 500 sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan resmi ilana göre, 500 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) alımı için takvim ve şartlar netleşti. Bu alım, KPSS puan sıralaması esas alınarak merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak.
Başvuru Tarihleri ve Yeri
Adayların başvurularını tamamlamaları için toplam 5 günlük bir süre tanınmıştır:
Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025
Bitiş Tarihi: 02 Ocak 2026 (Saat 23:59’a kadar)
Başvuru Yeri: Başvurular sadece e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
Sözlü ve Uygulamalı Sınav Süreci
KPSS puanınız başvuruda sadece "ilk kapıyı" açmanızı sağlayacaktır. Asıl yerleşme süreci şu aşamalardan oluşacaktır:
Aday Belirleme: Tercih edilen her il için (Ankara, İstanbul, İzmir) kontenjanın 5 (beş) katı kadar aday (toplam 2.500 aday) sınavlara davet edilecektir.
Sıralama Esası: 2024 KPSS-P94 puanı en yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacak; son sıradaki aday ile aynı puana sahip herkes sınava çağrılacaktır.
Değerlendirme Konuları: Sözlü sınavda adayların özgüveni, ifade yeteneği, temsil kabiliyeti ve mesleki bilgisi; uygulamalı sınavda ise hizmetli kadrosuna yönelik pratik becerileri ölçülecektir.
EGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.
b) 2024 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az (60) puan almış olmak. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).
d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).
e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
g) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinde yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü kapsamında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
ğ) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamaktadır. Başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
h) Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.