  "Gençliğin Üretim Çağı" Programı'nın içeriği ne? İşte merak edilen sorular ve yanıtları

"Gençliğin Üretim Çağı" Programı'nın içeriği ne? İşte merak edilen sorular ve yanıtları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı, gençlere stajdan ilk işe girişe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir alanda destek sunuyor.


"Gençliğin Üretim Çağı" Programı'nın içeriği ne? İşte merak edilen sorular ve yanıtları

Gençlerin staj imkanıyla mesleki tecrübe kazanmasını, iş yaşamını tanımasını, istihdama kolay katılımını ve iş gücü piyasasında kalıcı olmasını amaçlayan GÜÇ Programı'nın tanıtımı, 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

"Staj Destek", "Geleceğim Meslekte", "NEET İşgücü Uyum", "İşe İlk Adım" ve "İŞKUR Gençlik" olmak üzere 5 ana programın çatısı olan GÜÇ Programı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları, becerilerinin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve nitelikli istihdama yönelmeleri amaçlanıyor.

Toplam 445,1 milyar lirayı aşan kaynağa sahip GÜÇ Programı ile yaklaşık 3 milyon gencin iş gücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

Program kapsamında 750 bin meslek lisesi öğrencisinin bire bir takip edilmesi, 2026-2028 Orta Vadeli Program'da hedeflenen yüzde 7,8 işsizlik oranının altına inilmesi ve OECD ortalaması yüzde 11,5 olan genç işsizlik oranının Türkiye'de daha düşük seviyelere çekilmesi öngörülüyor.

