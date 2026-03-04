Türkiye İş Bankası personel alımı ne zaman? Şartları neler?

KPSS ve YDS gibi merkezi sınav şartlarının aranmadığı bu alım ilanı, özellikle yeni mezunlar ve finans sektörüne adım atmak isteyenler için dikkat çekici detaylar barındırıyor.
İş Bankası Personel Alımı Başvuru Detayları
Banka, adayları merkezi sınav puanlarıyla değil, kendi bünyesinde yapacağı aşamalı değerlendirme sistemiyle seçecek.
Başvuru Tarihi: 6 Mart 2026 tarihinden itibaren başlayacak.
Başvuru Kanalı: Sadece İş Bankası’nın resmi internet sitesindeki "Kariyer" bölümü üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılacak.
Aranmayan Şartlar: KPSS puanı ve yabancı dil (YDS) şartı bulunmuyor.
Adayları Bekleyen Aşamalı Değerlendirme Süreci
Başvurusunu tamamlayan ve ön kriterleri sağlayan adaylar şu aşamalardan geçecek:
Ön Değerlendirme: CV ve başvuru formunun incelenmesi.
Genel Yetenek Sınavı: Analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçülmesi.
Mülakatlar: Yetkinlik bazlı görüşmeler.
Belge Hazırlama ve İK Görüşmesi: Teknik ve idari süreçlerin tamamlanması.
İşe Başlama: Kurumsal uyum sürecinin ardından göreve atama.
Kritik Kriterler: Yaş ve İkamet Şartı
Sınav şartı olmasa da bankanın belirlediği bazı temel sınırlar başvuru için belirleyici olacak:
Yaş Şartı: İlanda belirtilen yaş sınırının (genellikle 30 yaş altı) aşılmamış olması gerekiyor.
İkamet Şartı: Alım yapılacak şubelerin bulunduğu illerde veya çevresinde ikamet ediyor olmak, yerel istihdam politikası gereği zorunlu tutuluyor.
Eğitim Durumu: Genellikle üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili bölümlerinden mezuniyet şartı aranmaktadır.