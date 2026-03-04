Türkiye İş Bankası personel alımı ne zaman? Şartları neler?

Kritik Kriterler: Yaş ve İkamet Şartı

Sınav şartı olmasa da bankanın belirlediği bazı temel sınırlar başvuru için belirleyici olacak:

Yaş Şartı: İlanda belirtilen yaş sınırının (genellikle 30 yaş altı) aşılmamış olması gerekiyor.

İkamet Şartı: Alım yapılacak şubelerin bulunduğu illerde veya çevresinde ikamet ediyor olmak, yerel istihdam politikası gereği zorunlu tutuluyor.

Eğitim Durumu: Genellikle üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili bölümlerinden mezuniyet şartı aranmaktadır.