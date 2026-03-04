AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

Ders Seçimi ve Üstten Ders Alma

AUZEF sisteminde genellikle ödeme sonrası dersler merkezi olarak atanmaktadır. Ancak ders ekle-sil veya üstten ders alma gibi işlemler için belirlenen özel tarihleri (genellikle 8 Mart'a kadar olan süreci) takip etmeniz, akademik planlamanız açısından kritiktir.