AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

Normal şartlarda 1 Mart'ta sona ermesi planlanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına ileri bir tarihe çekildi.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025-2026 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme döneminde son viraja girildi. 16 Şubat’ta başlayan süreçte, işlemlerini henüz tamamlamamış olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için belirlenen takvime sadık kalması önem arz ediyor.
Kayıt Yenileme Takvimi
Başlangıç Tarihi: 16 Şubat 2026
Son Gün: 6 Mart 2026 Cuma
Saat Sınırı: 23.59
Adım Adım Kayıt Yenileme İşlemi
Kayıt yenileme işleminin geçerli sayılması için dönem ücretinin yatırılması temel şarttır. İzlemeniz gereken yol haritası şu şekildedir:
Referans Numarası Alın: aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı bilgilerinizle sisteme giriş yapın. “Harç Bilgileri” kısmına girerek ödeme için gerekli olan **"Referans Numarası"**nı not edin.
Ödemenizi Gerçekleştirin:
Halkbank Şube/ATM: Referans numaranızla banka üzerinden ödeme yapabilirsiniz.
Online Ödeme: AKSİS sistemi üzerindeki “Ödeme Yap” butonu aracılığıyla banka veya kredi kartınızla işleminizi anında tamamlayabilirsiniz.
Onay Süreci: Ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak algılanmaktadır. Yine de AKSİS üzerinden öğrenim durumunuzun "Kayıtlı" olarak güncellendiğini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.
Ders Seçimi ve Üstten Ders Alma
AUZEF sisteminde genellikle ödeme sonrası dersler merkezi olarak atanmaktadır. Ancak ders ekle-sil veya üstten ders alma gibi işlemler için belirlenen özel tarihleri (genellikle 8 Mart'a kadar olan süreci) takip etmeniz, akademik planlamanız açısından kritiktir.
Hatırlatma: 6 Mart Cuma günü saat 23.59’dan sonra sistem ödemelere kapatılacağı için işlemlerinizi son saatlere bırakmamanız önerilir.