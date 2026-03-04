ARA
  2026 MSÜ ne zaman açıklanacak? MSÜ açıklanma tarihi

2026 MSÜ ne zaman açıklanacak? MSÜ açıklanma tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın geride kalmasıyla birlikte, binlerce aday ve aileleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki 2026 MSÜ ne zaman açıklanacak? MSÜ açıklanma tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavının ardından, sonuçların ilan edileceği takvim de netleşti.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ardından adayların gözü kulağı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek resmi açıklamaya çevrildi. 2026 yılı sınav takvimine göre sonuçların ilan edileceği tarih ve erişim detayları netleşmiş durumda.

İşte MSÜ 2026 sonuç süreciyle ilgili bilmeniz gerekenler:

Sonuçlar Ne Zaman ve Nereden Açıklanacak?

ÖSYM’nin güncel takvimine göre, MSÜ 2026 sınav sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

Erişim Adresi: Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.

Giriş Bilgileri: Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak.

Sonuçların Geçerliliği ve Kullanım Alanı

Sınav sonuçlarının kullanımıyla ilgili kritik bir kural bulunuyor:

Tek Yıllık Geçerlilik: MSÜ sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl (2026) için geçerlidir.

Kısıtlı Kullanım: Bu sınavdan alınan puanlar; diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş veya dikey geçiş gibi akademik işlemlerde kullanılamaz. Sadece askeri öğrenci aday belirleme süreci için geçerli bir kriterdir.

 

Sıradaki Adım: Tercih İşlemleri

Sonuçların 26 Mart’ta ilan edilmesinin ardından, baraj puanını geçen adaylar için asıl kritik süreç başlayacak. 
