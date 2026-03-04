2026 MSÜ ne zaman açıklanacak? MSÜ açıklanma tarihi

Erişim Adresi: Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.

Giriş Bilgileri: Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak.

Sonuçların Geçerliliği ve Kullanım Alanı

Sınav sonuçlarının kullanımıyla ilgili kritik bir kural bulunuyor:

Tek Yıllık Geçerlilik: MSÜ sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl (2026) için geçerlidir.

Kısıtlı Kullanım: Bu sınavdan alınan puanlar; diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş veya dikey geçiş gibi akademik işlemlerde kullanılamaz. Sadece askeri öğrenci aday belirleme süreci için geçerli bir kriterdir.