Doğum izni uzatıldı mı? Anne ve babalara doğum izni kaç gün olacak?

Doğum İzninde Büyük Artış: 16 Haftadan 24 Haftaya

Hem kamu (657 sayılı Kanun) hem de özel sektör (İş Kanunu) çalışanlarını kapsayan düzenleme ile mevcut izin süreleri uzatılıyor:

Toplam Süre: Kadın çalışanlara doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta (6 ay) ücretli analık izni verilecek.

İzin Aktarımı: Sağlık durumu uygun olan ve doktor raporu alan anneler, doğum öncesindeki 8 haftalık iznin 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Böylece doğumdan önce sadece 2 hafta kala izne ayrılıp, doğum sonrasındaki süreyi daha uzun kullanabilecekler.

Ücretsiz İzin Hakkı: 24 haftalık (çoğul gebelikte 26 hafta) ücretli iznin tamamlanmasının ardından, kadın işçilere talepleri halinde ücretsiz izin verilecek.