Doğum izni uzatıldı mı? Anne ve babalara doğum izni kaç gün olacak?

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, çalışan annelerin en büyük beklentilerinden biri olan doğum izni süresinde köklü bir değişikliğe gidiyor.
Doğum İzninde Büyük Artış: 16 Haftadan 24 Haftaya
Hem kamu (657 sayılı Kanun) hem de özel sektör (İş Kanunu) çalışanlarını kapsayan düzenleme ile mevcut izin süreleri uzatılıyor:
Toplam Süre: Kadın çalışanlara doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta (6 ay) ücretli analık izni verilecek.
İzin Aktarımı: Sağlık durumu uygun olan ve doktor raporu alan anneler, doğum öncesindeki 8 haftalık iznin 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Böylece doğumdan önce sadece 2 hafta kala izne ayrılıp, doğum sonrasındaki süreyi daha uzun kullanabilecekler.
Ücretsiz İzin Hakkı: 24 haftalık (çoğul gebelikte 26 hafta) ücretli iznin tamamlanmasının ardından, kadın işçilere talepleri halinde ücretsiz izin verilecek.
Babalık İzni ve Diğer Sosyal Haklar
Babalık İzni: Eşi doğum yapan işçiye verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılıyor.
Koruyucu Aile İzni: Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan işçilere, çocuğun tesliminden itibaren 10 gün ücretsiz izin hakkı tanınıyor.
Yarım Zamanlı Çalışma: Çocuklar ilkokul çağına gelene kadar hem kadın hem de erkek memurların yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanması sağlanıyor.
Kreş Desteği: Kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ile çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması süreci hızlandırılıyor.
Mevcut İzinliler İçin Müjde ve Yasalaşma Süreci
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin kapsamına dair en çok merak edilen soruyu yanıtladı:
Geriye Dönük Uygulama: Tasarı yasalaştığında, mevcut durumda doğum izninde olan anneler de otomatik olarak 24 haftalık yeni düzenlemeden faydalanabilecek.
Takvim: Çalışmaların tamamlandığını belirten Bakan Göktaş, teklifin önümüzdeki haftalarda önce Komisyona, ardından TBMM Genel Kurulu’na gelerek yasalaşmasını öngördüklerini ifade etti.