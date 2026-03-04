Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ikramiye alacak?

2026 yılı Ramazan Bayramı’na yaklaşık iki hafta kala, milyonlarca emekli için ikramiye ve maaş takvimi en önemli gündem maddesi haline geldi. Bayramın ilk gününün 20 Mart Cuma olması, ödeme tarihlerinin Mart ayının ortasına çekilmesini zorunlu kılıyor.
Bayram İkramiyesi Artacak mı?
Emekli bayram ikramiyelerinde artış yapılması için yasal sürecin hızlanması bekleniyor. Mevcut tabloya göre öngörüler şu yönde:
Beklenen Tutar: Geçtiğimiz yıl toplamda 4.000 TL (her bayram için 2.000 TL) olan tutarın, bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri doğrultusunda bu yıl 5.000 TL’ye çıkarılması bekleniyor.
Onay Süreci: Artışın kesinleşmesi için teklifin önce Kabine’de değerlendirilmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Mart ayının ilk yarısında bu sürecin tamamlanacağı tahmin ediliyor.
Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?
Ödemelerin bayramdan önceki hafta içinde tamamlanması gelenek haline gelmiş durumda. 2026 takvimine göre muhtemel tarihler şöyle:
Tahmini Ödeme Aralığı: 13 Mart - 18 Mart 2026
Sıralama: Ödemeler genellikle statü bazlı ve tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor:
4C (Emekli Sandığı): İlk sırada ödeme alması beklenen grup.
4A (SSK): Tahsis numarasına göre 14-16 Mart arası.
4B (Bağ-Kur): 17-18 Mart tarihlerinde ödemelerin tamamlanması öngörülüyor.
Maaşlar Bayramdan Önce mi Yatacak?
SSK ve Bağ-Kur maaş ödemeleri normalde ayın 17'si ile 28'i arasında yapılıyor. Bayramın 20 Mart'ta başlaması nedeniyle:
Maaş ödeme günleri ayın 20'sinden sonraya sarkan emeklilerin ödemelerinin, bayram ikramiyesi ile birlikte veya hemen ardından bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.