Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ikramiye alacak?

Bayram İkramiyesi Artacak mı?

Emekli bayram ikramiyelerinde artış yapılması için yasal sürecin hızlanması bekleniyor. Mevcut tabloya göre öngörüler şu yönde:

Beklenen Tutar: Geçtiğimiz yıl toplamda 4.000 TL (her bayram için 2.000 TL) olan tutarın, bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri doğrultusunda bu yıl 5.000 TL’ye çıkarılması bekleniyor.

Onay Süreci: Artışın kesinleşmesi için teklifin önce Kabine’de değerlendirilmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Mart ayının ilk yarısında bu sürecin tamamlanacağı tahmin ediliyor.