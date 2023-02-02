HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan EYT açıklaması

Arslan, yazılı açıklamasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren EYT düzenlemesine yönelik konfederasyonun taleplerini içeren rapor hazırladıklarını bildirdi.

Emekliliği hak ediş şartlarına ilişkin 1999'da yapılan düzenlemenin çalışanlar açısından yarattığı sorunları sık sık dile getirdiklerini ifade eden Arslan, sorununun çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve emeği geçen herkese EYT düzenlemesi nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Tasarıya ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına da sundukları öneriler hakkında bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

"1999 öncesi işe girişi olanların prim şartı gözetmeksizin emekliliği sağlanmalıdır. Düzenleme kapsamında emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatına ilişkin mevcut haklarında geriye gidişe neden olunmaması için mevcut uygulama korunarak ve emekliliğe ayrılmak isteyenlerin kıdem tazminatı ödemeleri geciktirilmeden, eksiksiz ve tek seferde yapılmalıdır.

Düzenleme kapsamında emekli olacakların aylıkları 2023 yılı enflasyon farkı ve refah payı çerçevesinde iyileştirilmelidir. 696 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden sonra zorunlu şekilde emekliliğe sevk edilerek, iş sözleşmesi sona erdirilen işçilerin çalıştıkları kurumlara tekrar dönebilme imkanı sağlanmalıdır."

"Staj ve çırakların borçlanma imkanına ilişkin yasal düzenleme yapılmalı"

Arslan, kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmelerine yönelik 5620 sayılı kanun kapsamında çalıştırılan işçilerin emekli aylığına hak kazanmaları halinde kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olanların iş sözleşmelerinin sona erdiğini belirterek, bu durumdaki çalışanların da çalıştıkları kamu kurum kuruluşlar veya şirketlerce sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması gerektiğini aktardı.

Arslan, "Staj ve çırakların uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanma imkanına ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır. Kadınlar için doğum borçlanması sigorta başlangıç şartı olmaksızın sağlanmalıdır. Salgın döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların eksik primlerini borçlanabilmeleri için yasal düzenleme yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Emeklilik yaş ve şartlarının belirlenmesinde "yeni model" önerisi

Emeklilik sonrası çalışanların alacakları ücretlerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Prim oranının düşürülmesi, emekli aylığı alt limitinin asgari ücret düzeyine çekilmesi önerilerini de paylaşan Arslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyon olarak emekliliğin yükümlülük değil hak olduğuna inanıyoruz. Bu açıdan, emeklilik yaş ve şartların belirlenmesinde çalışanların işsizlik ve yoksulluğa karşı korunmasını hedefleyen yeni bir model oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

TBMM Plan ve Bütçe Başkanlığında görüşülmekte olan kanun teklifi ile 1999 öncesi sigortalıların emekliliğe erişimine ilişkin ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin emeklilik için aranan prim ödeme, sigortalılık süresi ve yaş koşullarını sağlamaları ile iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi olumlu buluyor ve destekliyoruz. Bununla birlikte yapılacak düzenlemede konfederasyonumuzun taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde dikkate alınmasını talep ediyoruz."