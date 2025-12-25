Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2025 itibarıyla duyurulan yeni personel alımı ilanı, kamu personeli olma hedefi taşıyan adaylar arasında büyük bir heyecan yarattı. Bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere açılan bu kadro ilanı, toplamda 104 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımını kapsıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan, 2026 yılının ilk büyük uzmanlık alımlarından biri olarak Resmi Gazete’de yerini aldı. Toplamda 104 uzman yardımcısı alımını kapsayan bu ilan, farklı akademik disiplinlerden mezun olan adaylara kamu yönetiminin kalbinde kariyer yapma fırsatı sunuyor
Bakanlığın belirlediği kontenjan dağılımı, kurumun çok boyutlu yapısına uygun olarak şu şekilde planlanmıştır:
İktisadi ve İdari Bilimler: Siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İİBF mezunları için en büyük pay olan 52 kişilik kadro ayrıldı.
Hukuk: Hukuki süreçlerin yönetimi için 18 hukuk mezunu uzman yardımcısı istihdam edilecek.
İktisat: Branş bazlı uzmanlaşma için ayrıca 20 iktisat mezunu alınacak.
Mühendislik ve Uluslararası İlişkiler: Sayısal analizler için 11 endüstri mühendisi ve dış ilişkiler yönetimi için 3 uluslararası ilişkiler mezunu kadroya dahil edilecek.
2 Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?
Adaylar için takvim oldukça net bir şekilde belirlenmiş durumda. Başvurular 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla dijital ortamda toplanacak. Bu aşamada adayların KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanması ve her branş için belirlenen kontenjanın katı kadar adayın yazılı sınava davet edilmesi bekleniyor.
Sınav süreci ise liyakati esas alan iki aşamalı bir yapıdan oluşuyor. İlk engel olan yazılı sınav, 25 Nisan 2026 tarihinde Ankara’da klasik (test olmayan) yöntemle gerçekleştirilecek. Klasik sınav formatı, adayların sadece bilgisini değil, aynı zamanda analiz yeteneğini ve teknik konulardaki ifade gücünü de ölçecek. Yazılı aşamayı başarıyla geçen adaylar, daha sonra bakanlık tarafından yapılacak olan sözlü mülakata çağrılarak nihai değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Bu kapsamlı süreç, Türkiye’nin mali politikalarını yönetecek yeni nesil uzmanların titizlikle seçileceğini gösteriyor.
3 Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı alımı şartları neler?
Giriş sınavına başvuru 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1991 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) Aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 (yetmiş beş) puana sahip olmak,
d) Giriş sınavına son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puan aldığına yönelik geçerli bir belgeye sahip olmak,
e) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak,
f) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.