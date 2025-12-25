Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan, 2026 yılının ilk büyük uzmanlık alımlarından biri olarak Resmi Gazete’de yerini aldı. Toplamda 104 uzman yardımcısı alımını kapsayan bu ilan, farklı akademik disiplinlerden mezun olan adaylara kamu yönetiminin kalbinde kariyer yapma fırsatı sunuyor

Bakanlığın belirlediği kontenjan dağılımı, kurumun çok boyutlu yapısına uygun olarak şu şekilde planlanmıştır:

İktisadi ve İdari Bilimler: Siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İİBF mezunları için en büyük pay olan 52 kişilik kadro ayrıldı.

Hukuk: Hukuki süreçlerin yönetimi için 18 hukuk mezunu uzman yardımcısı istihdam edilecek.

İktisat: Branş bazlı uzmanlaşma için ayrıca 20 iktisat mezunu alınacak.

Mühendislik ve Uluslararası İlişkiler: Sayısal analizler için 11 endüstri mühendisi ve dış ilişkiler yönetimi için 3 uluslararası ilişkiler mezunu kadroya dahil edilecek.