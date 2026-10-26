İŞKUR 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak: Başvuru şartları neler?

Adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınavla belirlenecek. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 kişi

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı: 1 kişi

Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı: 1 kişi

Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı: 1 kişi

Kıdemli İş Zekası Uzmanı: 1 kişi

Kıdemli Front End Web Yazılım Uzmanı: 1 kişi

Ağ ve Güvenlik Uzmanı: 1 kişi

Yapay Zeka Uzmanı: 1 kişi

Yazılım Uzmanı: 3 kişi

KPSS puanı olmayan da başvurabilecek

Adaylar, 2025 veya 2026 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile YDS veya eşdeğeri İngilizce puanının yüzde 30'u toplanarak sıralanacak. KPSS puanı olmayan ya da belge ibraz etmeyen adayın puanı 70 kabul edilecek, yabancı dil belgesi sunmayanların dil puanı ise sıfır sayılacak. Her pozisyon için alım sayısının 10 katı aday sınava çağrılacak; son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sınava katılabilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular 26 Ekim 2026 saat 10.00 ile 8 Kasım 2026 saat 23.59 arasında e-Devlet üzerinden "Türkiye İş Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden yapılacak. Şahsen, posta veya başka yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Mesleki deneyimin, ilgili yönetici veya insan kaynakları birimince ıslak imzalı olarak onaylanmış belgelerle kanıtlanması gerekiyor.