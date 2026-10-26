SPK'dan yatırım fonlarına yeni düzenleme: Uyum için son tarih belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3. maddesinde değişikliğe gitti. Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarihli ve 19/614 sayılı) İlke Kararı olarak kabul edilen Rehber'de, kamu kurumları ve iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına yönelik istisnalar ile portföy ve yatırım sınırlamalarına ilişkin uyum takvimi yeniden düzenlendi.

Uyum takviminde değişiklik

Yapılan değişiklik kapsamında, Rehber'in 4.3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve kamu kurumları ile iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnaları tanımlayan (a) bendi kaldırıldı. Ancak III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde aynı konuya ilişkin yer alan hükümler saklı tutuldu.

Öte yandan, piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak portföy ve yatırım sınırlamalarına ilişkin uyum takviminde de değişiklik yapıldı.

Rehber'in 4.3. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan önceki düzenlemeye göre, 31 Ekim 2026 ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum, 31 Aralık 2026 tarihinde ise tam ve nihai uyum sağlanması öngörülüyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte kademeli uyum hükümleri kaldırılarak portföy ve yatırım sınırlamalarına tam ve nihai uyum sağlanması için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.