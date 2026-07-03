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Evlilik kredisi kullananlara yeni avantaj: 2 çocukta borç tamamen sıfırlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi desteğinden yararlanan yaklaşık 100 bin çiftin evlendiğini açıkladı. Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlerin kredi ödemelerinde erteleme ve iki çocuk sahibi olanlar için borcun tamamen silinmesi uygulamasını bir kez daha hatırlattı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evlilik kredisi kullananlara yeni avantaj: 2 çocukta borç tamamen sıfırlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere yönelik devlet destekli kredi programına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlere kredi kolaylığı sağlandığını, iki çocuk sahibi olanların ise kredi borcunun tamamen silineceğini söyledi.

Yaklaşık 100 bin çift evlilik desteğinden yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'nin yeraltı maden zenginliğinin yüzde 20'sini, evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin yuva kurmalarına yönelik yatırım yaptık. Geçtiğimiz yıldan bu yana Erzincan dahil Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 100 bin çiftimizi evlendirdik." dedi.

Bakan Göktaş, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asra yakındır eser ve hizmet siyasetini sürdürdüklerini ve dünyaya yön veren bir Türkiye olduğunu dile getirdi.

“Aile odaklı çalışmalarımıza hız verdik”

Bakanlık olarak engellinin hayatına dokunduklarını ve aile politikalarını güçlendirdiklerini anlatan Göktaş, "Aileyi merkeze alan çok önemli çalışmalar yürüttük. Aileyi merkeze alarak kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, ihtiyaç sahibi her vatandaşa yönelik bir politika hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl 'Aile Yılı' dedik. Neden 'Aile Yılı' dedik? Çünkü son yılların maalesef doğurganlık hızı olarak en düşük dönemini yaşıyoruz. Sadece ülkemiz değil, bütün dünya yaşıyor. Nüfusun kendini yenileme oranı 2,1 ne demek? Bir kadının 2,1 çocuğu olması demektir. Fakat geçtiğimiz yıl bu oran 1,42'ye kadar geriledi. Biz de bu riski gördüğümüz için aile odaklı çalışmalarımıza hız kazandırdık." diye konuştu.

"İki çocuk sahibi olanlara krediyi sıfırlıyoruz"

Evlenecek gençlere sunulan kredi desteklerinden bahseden Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yeraltı maden zenginliğinin yüzde 20'sini, evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin yuva kurmalarına yönelik yatırım yaptık. Geçtiğimiz yıldan bu yana Erzincan dahil Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 100 bin çiftimizi evlendirdik. Bu ne yapar? 200 bin gencimiz yapar. Onların yuva kurmalarına destek olduk. 18-25 yaş arasındaysanız bu kredi 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaysanız bu kredi 200 bin lira. Çocuk sahibi olursanız bu kredinin 12 ayını siliyoruz ve hibe ediyoruz. 12 ayını da erteliyoruz. İki çocuk sahibi olanlara krediyi sıfırlıyoruz. Bunu da geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanı'mız müjdeledi. Biz bu politikayı hayata geçirdiğimizden bu yana bu evlendirdiğimiz genç çiftlerimizde oluşan çocuk sayımız 14 bine yaklaştı. Yani bu ne demek? Gençlerimizi destekliyoruz, çocuk sahibi olmalarını destekliyoruz, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik pek çok adımlar atıyoruz."

Büyüyen Türkiye'nin gücünün aileyle başladığını vurgulayan Göktaş, aile odaklı çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Etiketler
kredi erteleme evlilik kredisi kredi borcu kredilerin silinmesi
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