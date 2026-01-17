MSB personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesine 1458 yeni personel katacağını duyurdu.
Kontenjan Dağılımı ve Görev Yerleri
Alımlar iki ana kategori altında toplanıyor:
109 Memur Alımı: MSB merkez teşkilatı ve bağlı birimlerde kadrolu statüde görev yapacaklar.
1349 Sözleşmeli Personel Alımı: Teknik hizmetler, sağlık, destek personeli ve büro hizmetleri gibi çeşitli alanlarda istihdam sağlanacak.
Başvuru Takvimi ve Yöntemi
Adayların başvurularını tamamlamaları için bir aydan az bir süreleri kaldı:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 26 Aralık 2025
Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2026
Başvuru Kanalı: Başvurular yalnızca MSB'nin resmi internet adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı sürecinde başvurularını tamamlayan adaylar için en kritik aşama, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak duyurular olacak. Başvuru süreci 25 Ocak 2026 tarihinde sona erdikten sonra, tüm değerlendirme ve sonuç takip işlemleri bu portal üzerinden yürütülecek.
Adayların takip etmesi gereken süreç şu şekilde ilerleyecek:
Sınav Daveti ve Bilgilendirme
Başvuruların incelenmesinin ardından, KPSS puan sıralamasına göre belirlenen kontenjanın katı kadar aday (genellikle 4 veya 10 katı) giriş sınavına davet edilecek.
Sorgulama: Adaylar, sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet şifreleri ile MSB Personel Temin Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Tebligat: Adaylara ayrıca posta yoluyla bir tebligat gönderilmeyecek; internet üzerinden yapılan duyuru tebliğ hükmünde sayılacak.
Genel Başvuru Şartları
Adaylarda aranan temel kriterler şunlardır:
KPSS Puanı: 2024 yılında yapılan KPSS'den (Lisans, Ön Lisans veya Ortaöğretim) kılavuzda belirtilen baraj puanını almış olmak.
Eğitim: Alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği bölümden mezun olmak.
Yaş: Belirtilen yaş sınırını aşmamış olmak (Genellikle memur alımlarında 35 yaş sınırı uygulanmaktadır).
Arşiv Araştırması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.