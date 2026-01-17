MSB personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı sürecinde başvurularını tamamlayan adaylar için en kritik aşama, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak duyurular olacak. Başvuru süreci 25 Ocak 2026 tarihinde sona erdikten sonra, tüm değerlendirme ve sonuç takip işlemleri bu portal üzerinden yürütülecek.

Adayların takip etmesi gereken süreç şu şekilde ilerleyecek:

Sınav Daveti ve Bilgilendirme

Başvuruların incelenmesinin ardından, KPSS puan sıralamasına göre belirlenen kontenjanın katı kadar aday (genellikle 4 veya 10 katı) giriş sınavına davet edilecek.

Sorgulama: Adaylar, sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet şifreleri ile MSB Personel Temin Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Tebligat: Adaylara ayrıca posta yoluyla bir tebligat gönderilmeyecek; internet üzerinden yapılan duyuru tebliğ hükmünde sayılacak.