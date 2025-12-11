2026 LGS ne zaman? MEB LGS 2026 başvuru ve sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının 2025 yılı takvimi ve saat bilgileri öğrenciler ile veliler tarafından merak edilmektedir.
1 2026 LGS ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi kesinleşmiştir.
2026 LGS Sınavı Takvimi
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın tarihi şu şekildedir:
Sınav Tarihi: 14 Haziran 2026 Pazar
Sınav, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, ilgili öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış sorularla gerçekleştirilecektir.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan merkezi sınavın oturum detayları ve süreleri şu şekildedir:
LGS 2026 Sınav Oturum Detayları
LGS merkezi sınavı, adayların yetenek alanlarına göre iki ayrı oturumda uygulanacaktır:
|Oturum
|Alan
|Soru Sayısı
|Süre
|Başlangıç Saati
|Birinci Oturum
|Sözel
|50 soru
|75 dakika
|09.30
|İkinci Oturum
|Sayısal
|40 soru
|80 dakika
|11.30