2026 LGS ne zaman? MEB LGS 2026 başvuru ve sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi kesinleşmiştir.

2026 LGS Sınavı Takvimi

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın tarihi şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 14 Haziran 2026 Pazar

Sınav, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, ilgili öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış sorularla gerçekleştirilecektir.