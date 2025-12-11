ARA
  • 2026 LGS ne zaman? MEB LGS 2026 başvuru ve sınav tarihi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav, nitelikli okullarda eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. 2026 yılı için bu kritik sınavın tarihi belirlendi. Peki 2026 LGS ne zaman? MEB LGS 2026 başvuru ve sınav tarihi


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının 2025 yılı takvimi ve saat bilgileri öğrenciler ile veliler tarafından merak edilmektedir.

2026 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi kesinleşmiştir.

 2026 LGS Sınavı Takvimi

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın tarihi şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 14 Haziran 2026 Pazar

Sınav, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, ilgili öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış sorularla gerçekleştirilecektir.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan merkezi sınavın oturum detayları ve süreleri şu şekildedir:

 LGS 2026 Sınav Oturum Detayları

LGS merkezi sınavı, adayların yetenek alanlarına göre iki ayrı oturumda uygulanacaktır:

OturumAlanSoru SayısıSüreBaşlangıç Saati
Birinci OturumSözel50 soru75 dakika09.30
İkinci OturumSayısal40 soru80 dakika11.30

LGS başvurularının ne zaman alınacağı, ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak resmi duyuru ile ilan edilecek.

 Geçmiş yıllar göz önüne alındığında, LGS başvuruları genellikle sınav tarihinden birkaç ay önce (Nisan-Mayıs dönemlerinde) alınmaktadır.
