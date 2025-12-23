ARA
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi sorgulama

Türkiye genelindeki 850 binden fazla sağlık çalışanı için 2025 yılı banka promosyon süreci, hem tutar hem de ödeme modeli açısından kritik bir viraja girdi. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi sorgulama


Sağlık Bakanlığı'nın 850 binden fazla personeli ilgilendiren 2025 yılı banka promosyonu görüşmelerinde, aralık ayının son haftası itibarıyla oldukça kritik ve somut bir aşamaya gelindi.

Sağlık Bakanlığı personeli için 2025-2026 dönemini kapsayan banka promosyonu süreci, 23 Aralık 2025 itibarıyla en sıcak günlerini yaşıyor. Milyonlarca sağlık çalışanının gözü kulağı Ziraat Bankası ile yürütülen merkezi görüşmelerin resmi sonucuna kilitlenmiş durumda.

Aralık ayının bu son günlerinde öne çıkan en güncel bilgiler ve masadaki rakamlar şu şekildedir:

 Masadaki "100 Bin TL" Paketi ve Faizsiz Kredi

Pazarlıklarda öne çıkan en güçlü formül; 90.000 TL nakit ödeme ve 10.000 TL Bankkart Lira (para puan) olmak üzere toplam 100.000 TL değerindeki pakettir. Ancak bu yıl sadece nakit ödeme değil, alternatif bir finansal model de seçenekler arasına girdi:

Nakit Model: Anlaşılan tutarın (90.000 TL + 10.000 TL puan) tek seferde hesaba yatırılması.

Faizsiz Kredi Modeli: Bazı kulis bilgilerine göre, nakit promosyonu tercih etmeyen çalışanlara Ziraat Bankası tarafından 200.000 TL ile 550.000 TL arasında değişen tutarlarda, farklı vade seçenekleriyle (6-12 ay gibi) faizsiz kredi kullanma imkanı sunulması değerlendiriliyor.

Ödeme Tarihleri ve Takvimi

Anlaşma sağlanan illerde ve Bakanlık merkez teşkilatında ödemelerin 19 - 25 Aralık 2025 tarihleri arasında, yani içinde bulunduğumuz bu hafta itibarıyla kademeli olarak hesaplara geçmeye başladığı belirtiliyor. Henüz ödemesi yatmayan bölgelerde ise Ocak 2026 maaş dönemi öncesinde tüm işlemlerin tamamlanması hedefleniyor.

 Sendikaların Duruşu ve Revize Talebi

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci ve diğer sendika temsilcileri, 100 bin TL’lik toplam tutarın sağlık çalışanlarının beklentilerini tam olarak karşılamadığını, enflasyonist ortamda bu rakamın daha yukarı çekilmesi (revize edilmesi) gerektiğini vurgulamaya devam ediyor. Personelin genel talebi ise promosyon miktarının en az üç yıllık maaş tutarı oranına yaklaştırılması yönünde.

Sağlık Bakanlığı, promosyonların il müdürlükleri bazında farklılık göstermesini engellemek adına en az 100.000 TL taban fiyat hedefiyle merkezi bir koordinasyon yürütüyor. Ziraat Bankası ile yapılan protokolün tüm Türkiye genelinde bir standart oluşturması bekleniyor.
