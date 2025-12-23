Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi sorgulama

Sağlık Bakanlığı personeli için 2025-2026 dönemini kapsayan banka promosyonu süreci, 23 Aralık 2025 itibarıyla en sıcak günlerini yaşıyor. Milyonlarca sağlık çalışanının gözü kulağı Ziraat Bankası ile yürütülen merkezi görüşmelerin resmi sonucuna kilitlenmiş durumda.

Aralık ayının bu son günlerinde öne çıkan en güncel bilgiler ve masadaki rakamlar şu şekildedir:

Masadaki "100 Bin TL" Paketi ve Faizsiz Kredi

Pazarlıklarda öne çıkan en güçlü formül; 90.000 TL nakit ödeme ve 10.000 TL Bankkart Lira (para puan) olmak üzere toplam 100.000 TL değerindeki pakettir. Ancak bu yıl sadece nakit ödeme değil, alternatif bir finansal model de seçenekler arasına girdi:

Nakit Model: Anlaşılan tutarın (90.000 TL + 10.000 TL puan) tek seferde hesaba yatırılması.

Faizsiz Kredi Modeli: Bazı kulis bilgilerine göre, nakit promosyonu tercih etmeyen çalışanlara Ziraat Bankası tarafından 200.000 TL ile 550.000 TL arasında değişen tutarlarda, farklı vade seçenekleriyle (6-12 ay gibi) faizsiz kredi kullanma imkanı sunulması değerlendiriliyor.