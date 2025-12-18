Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerimizin güvenliğini sağlamak ve vatan savunmasında görev almak isteyen adaylar için 2025 Yılı 1. Dönem Uzman Erbaş Alımı sürecini resmen başlattığını duyurdu. Denizlerdeki egemenlik haklarımızı korumak amacıyla yapılacak bu alım, pek çok genç aday için önemli bir kariyer fırsatı sunuyor.

Başvuru Takvimi ve Önemli Tarihler

Adayların başvurularını yalnızca elektronik ortamda ve belirtilen zaman dilimi içerisinde tamamlamaları gerekmektedir:

Başvuru Başlangıcı: 19 Aralık 2025 Cuma

Başvuru Bitişi: 29 Aralık 2025 Pazartesi, saat }14:00$