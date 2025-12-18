Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, operasyonel gücünü artırmak hedefiyle 350 yeni uzman erbaş alımı yapacağını duyurarak binlerce genç aday için yeni bir kariyer kapısını araladı .Adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen başvuru takvimi, 2025 yılının son günlerini kapsayacak şekilde belirlendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerimizin güvenliğini sağlamak ve vatan savunmasında görev almak isteyen adaylar için 2025 Yılı 1. Dönem Uzman Erbaş Alımı sürecini resmen başlattığını duyurdu. Denizlerdeki egemenlik haklarımızı korumak amacıyla yapılacak bu alım, pek çok genç aday için önemli bir kariyer fırsatı sunuyor.
Başvuru Takvimi ve Önemli Tarihler
Adayların başvurularını yalnızca elektronik ortamda ve belirtilen zaman dilimi içerisinde tamamlamaları gerekmektedir:
Başvuru Başlangıcı: 19 Aralık 2025 Cuma
Başvuru Bitişi: 29 Aralık 2025 Pazartesi, saat }14:00$
Dikkat: Belirtilen gün ve saatten sonra yapılacak başvurular sisteme kabul edilmeyecektir.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Adaylar başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştireceklerdir. Süreci başlatmak için e-Devlet şifresi ile giriş yaparak "Sahil Güvenlik Komutanlığı İş Başvurusu" sayfası üzerinden adımları takip edebilirsiniz.
Alım Yapılacak Branşlar ve Kılavuz Detayları
Alım süreci kapsamında farklı uzmanlık alanlarında personel istihdam edilecektir. İlanda öne çıkan bazı branşlar şunlardır:
Şoför
Muhafız
Serdümen (Ve benzeri teknik/operasyonel kadrolar)
Başvuru yapacak adayların, hangi branş için hangi özel şartların (eğitim, fiziksel yeterlilik, sertifika vb.) arandığını öğrenmek için Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmî web sitesi olan www.sg.gov.tr adresinde yayımlanan bilgilendirme kılavuzunu dikkatle incelemeleri büyük önem taşımaktadır.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- Türk vatandaşı ve erkek olmak.
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
- Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
- Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
- Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.
- Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
- Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
- Sahil Güvenlik Komutan lığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Aralık 2025) diğer şartları taşıyor olmak.