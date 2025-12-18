KPSS 2025/2 tercih kılavuzu yayımlandı: Merkezi atama ne zaman? KPSS 2025/2 branş dağılımı ve kontenjanlar

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için hazırlanan KPSS-2025/2 merkezi atama tercih süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve aktif edilen tercih robotu ile adaylar, niteliklerine uygun boş kadroları inceleyerek başvurularını yapabiliyor.
KPSS-2025/2 Tercih Takvimi ve Detayları
Başlangıç Tarihi: 18 Aralık 2025 – Saat 11.00
Bitiş Tarihi: 25 Aralık 2025 – Saat 23.59
Platform: Tercihler yalnızca ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Tercih Yapacak Adaylar İçin Önemli Hususlar
Yönetmelik Esasları: Yerleştirmeler, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca, sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
Kılavuz Kontrolü: Adayların tercih bildirmeden önce, tercih etmek istedikleri kadroların karşısında yer alan özel şartları ve nitelik kodlarını (mezuniyet, sertifika, boy-kilo vb.) dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Şartlarını taşımadığınız bir kadroya yerleşseniz dahi atamanızın yapılmayacağını unutmamalısınız.
Tercih Robotu: Tercih robotu sayesinde mezuniyet alanınıza (Ortaöğretim, Ön Lisans veya Lisans) uygun kadroları filtreleyerek daha hızlı bir liste oluşturabilirsiniz
KPSS-2025/2 Merkezi Atama süreci kapsamında tercih bildirimleri devam ediyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların, yerleştirme işlemlerinin geçerli sayılması için şu adımları izlemesi gerekiyor:
Adım Adım Merkezi Atama Tercih İşlemi
Kılavuz İncelemesi: İşlemlere başlamadan önce KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu mutlaka okunmalıdır. Kılavuzda yer alan mezuniyet kodları ve özel şartlar (nitelik kodları), atamanızın iptal edilmemesi için en kritik noktadır.
Sisteme Giriş: Tercihler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile girilerek yapılır.
Tercihlerin Bildirilmesi: Sistemdeki "Tercih Yap" butonuna tıklayarak, seçtiğiniz kadroların kodlarını tercih listenize ekleyebilirsiniz. En fazla 30 tercih yapma hakkınız bulunmaktadır.
Onay ve Kontrol: Tercih listenizi oluşturduktan sonra "Başvuru Kontrol ve Önizleme" butonuna basarak listenizi onaylamanız şarttır. İşlem bittikten sonra "Tercih Bildiriminiz Sistemimize Geçmiştir" uyarısını gördüğünüzden emin olun.
3 KPSS 2025/2 branş dağılım
Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) adayların en sık karşılaştığı P1, P2 ve P3 puan türleri, hesaplanma yöntemleri ve alım yapan kurumlar bakımından birbirinden ayrılmaktadır.
KPSS P1 Puan Türü
P1 puanı, Genel Yetenek testinin %70, Genel Kültür testinin ise %30 ağırlıkta olduğu bir hesaplama sistemine sahiptir. Bu puan türü özellikle teknik bilgi gerektiren mühendislik kadroları ve uzmanlık alanları için kullanılır.
Alım Yapan Başlıca Kurumlar:
Bakanlıkların mühendislik kadroları
Merkez Bankası (Uzman ve Denetçi Yardımcısı)
Rekabet Kurumu (Uzman Yardımcısı)
Borsa İstanbul (BİST) Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
İller Bankası (Uzman Yardımcısı)
KPSS P2 Puan Türü
P2 puanı, Genel Yetenek testinin %60, Genel Kültür testinin ise %40 ağırlıkla hesaplandığı türdür. Daha çok sözel ve genel bilgi ağırlıklı uzmanlık kadrolarında tercih edilir.
Alım Yapan Başlıca Kurumlar:
Diyanet İşleri Başkanlığı (Uzman Yardımcısı)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Uzman Yardımcısı)
Türkiye Kalkınma Bankası (Uzman Yardımcısı)
İdari Hakimlik kadroları
Anadolu Ajansı
Çeşitli kurumların müfettiş yardımcılığı sınavları
KPSS P3 Puan Türü
P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin %50-%50 eşit oranda etkili olduğu, "B Grubu" kadrolar için en yaygın kullanılan puan türüdür. Lisans mezunu tüm adayların genel memurluk atamalarında (merkezi yerleştirmeler) bu puan esas alınır.
Alım Yapan Başlıca Kurumlar ve Kadrolar:
Emniyet Genel Müdürlüğü: POMEM (Polislik) ve Komiser Yardımcılığı
Gümrük Birimleri: Gümrük Muhafaza, Muayene ve Gümrük Memurluğu
Adalet Bakanlığı: Adliyelerdeki memur kadroları
KİT ve Genel Müdürlükler: PTT, TCDD, DHMİ, DSİ, Eti Maden, Orman Genel Müdürlüğü
TSK: Sözleşmeli subay ve astsubay alımları
Diğer: Üniversite idari kadroları, Göç İdaresi, Tapu ve Kadastro personeli