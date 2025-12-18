KPSS 2025/2 tercih kılavuzu yayımlandı: Merkezi atama ne zaman? KPSS 2025/2 branş dağılımı ve kontenjanlar

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) adayların en sık karşılaştığı P1, P2 ve P3 puan türleri, hesaplanma yöntemleri ve alım yapan kurumlar bakımından birbirinden ayrılmaktadır.

KPSS P1 Puan Türü

P1 puanı, Genel Yetenek testinin %70, Genel Kültür testinin ise %30 ağırlıkta olduğu bir hesaplama sistemine sahiptir. Bu puan türü özellikle teknik bilgi gerektiren mühendislik kadroları ve uzmanlık alanları için kullanılır.

Alım Yapan Başlıca Kurumlar:

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Merkez Bankası (Uzman ve Denetçi Yardımcısı)

Rekabet Kurumu (Uzman Yardımcısı)

Borsa İstanbul (BİST) Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

İller Bankası (Uzman Yardımcısı)

KPSS P2 Puan Türü

P2 puanı, Genel Yetenek testinin %60, Genel Kültür testinin ise %40 ağırlıkla hesaplandığı türdür. Daha çok sözel ve genel bilgi ağırlıklı uzmanlık kadrolarında tercih edilir.

Alım Yapan Başlıca Kurumlar:

Diyanet İşleri Başkanlığı (Uzman Yardımcısı)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Uzman Yardımcısı)

Türkiye Kalkınma Bankası (Uzman Yardımcısı)

İdari Hakimlik kadroları

Anadolu Ajansı

Çeşitli kurumların müfettiş yardımcılığı sınavları

KPSS P3 Puan Türü

P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin %50-%50 eşit oranda etkili olduğu, "B Grubu" kadrolar için en yaygın kullanılan puan türüdür. Lisans mezunu tüm adayların genel memurluk atamalarında (merkezi yerleştirmeler) bu puan esas alınır.

Alım Yapan Başlıca Kurumlar ve Kadrolar:

Emniyet Genel Müdürlüğü: POMEM (Polislik) ve Komiser Yardımcılığı

Gümrük Birimleri: Gümrük Muhafaza, Muayene ve Gümrük Memurluğu

Adalet Bakanlığı: Adliyelerdeki memur kadroları

KİT ve Genel Müdürlükler: PTT, TCDD, DHMİ, DSİ, Eti Maden, Orman Genel Müdürlüğü

TSK: Sözleşmeli subay ve astsubay alımları

Diğer: Üniversite idari kadroları, Göç İdaresi, Tapu ve Kadastro personeli