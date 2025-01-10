Sosyal Güvenlik uzmanı uyardı: Emekliliğiniz iptal olabilir

Özgür Erdursun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarılar var:

◼️Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa SSK'dan emekli olmak için eş, dost, tanıdık yanında kendisini sigortalı olarak gösteriyorsa bunun adı SAHTE SİGORTALILIKTIR.

✔️Sahte sigortalılık tespit edilirse, bu günler silinir.

✔️Emekli olmuş kişilerde emeklilik iptal edilir.

✔️Geriye dönük yasal faizi ile emekli aylıkları kurum tarafından geri istenir.

✔️Sağlık harcamalının parası da yasal faizi ile kurum tarafından geri istenir.

✔️Sahte sigortalılık için ödediğiniz paralar size iade edilmez.

❗Sahte sigortalılığa dikkat edin.

▪️Kurallara uygun bir şekilde nasıl emekli olacağınızı, eksik günlerinizi nasıl tamamlayacağınızı bilin.

▪️Hangi tarihte sigortalı olmuş iseniz, o sigorta başlangıcınıza göre SSK-Bağ-Kur-Banka Sandığı-Emekli Sandığı hangisinden nasıl bir yol izleyerek emekli olacağınızı bilmeniz gerekir.

◼️Sahte sigortalılık, kendi şirketinde sigortalı olanlar, gün çakışması olanlar, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı gibi birkaç statüde çalışanlar, Bağ-Kur günlerini sildirenler, yurt içi, yurt dışı borçlanması yapanlar emeklilik planlamasını doğru yapmalıdırlar. Aksi halde emeklilikleri iptal olabilir ya da emeklilik süreci uzayabilir.