Sosyal Güvenlik uzmanı uyardı: Emekliliğiniz iptal olabilir

Özgür Erdursun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarılar var:
◼️Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa SSK'dan emekli olmak için eş, dost, tanıdık yanında kendisini sigortalı olarak gösteriyorsa bunun adı SAHTE SİGORTALILIKTIR.
✔️Sahte sigortalılık tespit edilirse, bu günler silinir.
✔️Emekli olmuş kişilerde emeklilik iptal edilir.
✔️Geriye dönük yasal faizi ile emekli aylıkları kurum tarafından geri istenir.
✔️Sağlık harcamalının parası da yasal faizi ile kurum tarafından geri istenir.
✔️Sahte sigortalılık için ödediğiniz paralar size iade edilmez.
❗Sahte sigortalılığa dikkat edin.
▪️Kurallara uygun bir şekilde nasıl emekli olacağınızı, eksik günlerinizi nasıl tamamlayacağınızı bilin.
▪️Hangi tarihte sigortalı olmuş iseniz, o sigorta başlangıcınıza göre SSK-Bağ-Kur-Banka Sandığı-Emekli Sandığı hangisinden nasıl bir yol izleyerek emekli olacağınızı bilmeniz gerekir.
◼️Sahte sigortalılık, kendi şirketinde sigortalı olanlar, gün çakışması olanlar, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı gibi birkaç statüde çalışanlar, Bağ-Kur günlerini sildirenler, yurt içi, yurt dışı borçlanması yapanlar emeklilik planlamasını doğru yapmalıdırlar. Aksi halde emeklilikleri iptal olabilir ya da emeklilik süreci uzayabilir.