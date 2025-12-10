TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler TCDD işçi alımı sonuçlarında

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün uzun süredir beklenen 780 kişilik personel alımı için başvuru süreci tamamlandı.

TCDD Alım Süreci Takvimi

Başvuru Başlangıcı: 7 Kasım 2025

Başvuru Bitişi: 21 Kasım 2025

Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, gözler şimdi alım sürecinin bir sonraki aşaması olan kura çekimi (346 işçi için) ve sözlü sınav (434 işçi için) aşamalarına çevrildi.