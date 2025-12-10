ARA
  • Çalışma Hayatı
  • TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler TCDD işçi alımı sonuçlarında

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu 780 kişilik personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar, doğal olarak sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?


Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 780 kişilik personel alımı gerçekleştiriliyor. 

TCDD 780 İşçi Alımı Detayları

Alım YöntemiAlınacak İşçi SayısıGörev Pozisyonları
Noter Huzurunda Kura Çekimi346 işçiPozisyonlar kura çekimi öncesinde İŞKUR listelerinde belirtilmiştir.
Sözlü Sınav434 işçiDemir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi uzmanlık gerektiren görevler.
Toplam Alım780 işçi 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün uzun süredir beklenen 780 kişilik personel alımı için başvuru süreci tamamlandı.

TCDD Alım Süreci Takvimi

Başvuru Başlangıcı: 7 Kasım 2025

Başvuru Bitişi: 21 Kasım 2025

Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, gözler şimdi alım sürecinin bir sonraki aşaması olan kura çekimi (346 işçi için) ve sözlü sınav (434 işçi için) aşamalarına çevrildi.

3 TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

TCDD'nin 780 kişilik personel alımında, noter huzurunda kura çekimi yöntemiyle alım yapılacak olan 346 işçi pozisyonu için kritik tarihler belirlenmiştir.

TCDD Personel Alımı Kura Çekimi ve Evrak Teslim Süreci

SüreçTarih ve SaatDetay
Kura Çekimi16 Aralık 2025, Salı, Saat 10:00İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar arasından bu tarihte noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
Belirlenecek Aday Sayısıİşgücü talebi kadar asıl aday ve talebin 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.Toplamda 346 asıl aday kura ile seçilecek.
Tarih Değişikliği DurumuTCDD web sitesi üzerinden yayımlanacak.Kura çekimi tarihinde olası bir değişiklik olması durumunda, https://www.tcdd.gov.tr adresi takip edilmelidir.
Evrak TeslimiTCDD web sitesinde ilan edilecek tarihler arasında.Kura çekimi sonrası asıl olarak belirlenen adaylar, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının denetimi için gerekli evrakları şahsen teslim edeceklerdir.
