Üç kuşaktır üretilen Osmanlı mirası tarhana dünya pazarına açılacak

Coğrafi tescil işaretli alan Malatya tarhanası, Türkiye'de de birçok ile gönderiliyor.
1 Malatya tarhanası üretiminde bayrak değişimi
Osmanlı dönemindeki usulle yapılan ve coğrafi tescil işaretli olan "Malatya tarhanası"nı 81 yıldır yapan Canpolat ailesinde üretimi 3. kuşak olarak 39. yaşındaki Celalettin Canpolat devraldı.
2 Günde 750 kilogram tarhana üretiyor
Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu işletmede günde 750 kilogram tarhana üreten Canpolat, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
3 İşletmede 8 kadın çalışıyor
Celalettin Canpolat, işletmesinde 8 kadın çalışan istihdam ettiğini de kaydetti.
4 Tarhana eski tarife göre yapılıyor
Canpolat, Osmanlı döneminde geliri düşük olan ev halkının yoğurt ve buğdayı kış aylarına saklamak için yaptığı tarhanayı eski tarifiyle ürettiklerini, bu lezzeti insanlara tattırdıklarını da kaydetti.
5 "Ürün 4-5 kalemden oluşuyor"
Osmanlı döneminde katkısız olarak üretilen "sıkma" tarhanayı yaptıklarını dile getiren Canpolat, "Bir sıkımı bir öğün olarak geçiyor. Yoğurt, buğday, tuz ve maya, bu kadar. Ürün 4-5 kalemden oluşuyor. Fermente edilerek, mayalanarak kurutulması sağlanıyor." dedi.
6 "Yüzde 85 yoğurt oranı var"
Üründe yüzde 85 oranında yoğurt olduğunun da altını çizen Canpolat, "Yüzde 85 yoğurt oranı var ve kalsiyum kaynağı. Kalsiyum kaynağı olduğu için kemik erimesinin önlenmesine ve kemik gelişimine birebir faydalı bir ürün." şeklinde konuştu.
7 AB coğrafi işaret tescili için çalışmalar yapılıyor
Celalettin Canpolat ayrıca, Malatya tarhanasının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için çalışma yapıldığını da belirtti.
8 "Türkiye'nin birçok iline tarhana gönderiyoruz"
Türkiye'nin birçok iline tarhana gönderdiklerini kaydeden Canpolat, "Bayilerimiz var, bireysel satıcılarımız var. Biz şu anda yerel olarak Malatya'da marketlere de veriyoruz." dedi.
9 Yurt dışına da gönderilecek
Yurt dışına ihracat yapmak istediklerinin de altını çizen Canpolat, "Şu anda görüşme yaptığımız 3-4 ülke var. Almanya, Lübnan, Yemen, Kazakistan. Orta Doğu bu ürüne biraz daha hakim. Bu bölgedeki ülkelere de ürünü tanıtıp ihraç etmeyi düşünüyoruz. Malatya'nın değeri olan bir ürünü tanıtmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.