Üç kuşaktır üretilen Osmanlı mirası tarhana dünya pazarına açılacak

Yurt dışına ihracat yapmak istediklerinin de altını çizen Canpolat, "Şu anda görüşme yaptığımız 3-4 ülke var. Almanya, Lübnan, Yemen, Kazakistan. Orta Doğu bu ürüne biraz daha hakim. Bu bölgedeki ülkelere de ürünü tanıtıp ihraç etmeyi düşünüyoruz. Malatya'nın değeri olan bir ürünü tanıtmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.