ARA
DOLAR
42,60
0,04%
DOLAR
EURO
49,61
0,20%
EURO
GRAM ALTIN
5747,52
-0,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
11227,51
-0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Üç kuşaktır üretilen Osmanlı mirası tarhana dünya pazarına açılacak

Üç kuşaktır üretilen Osmanlı mirası tarhana dünya pazarına açılacak

Malatya’da bir işletmede Osmanlı dönemine dayanan yoğurt, buğday, maya ve tuzla yapılan 'sıkma' tarhananın üretimi üç kuşaktır sürerken, ürünün yurt dışına gönderilmesi için de hazırlık yapılıyor.


Üç kuşaktır üretilen Osmanlı mirası tarhana dünya pazarına açılacak

Coğrafi tescil işaretli alan Malatya tarhanası, Türkiye'de de birçok ile gönderiliyor.

1 Malatya tarhanası üretiminde bayrak değişimi

Malatya tarhanası üretiminde bayrak değişimi

Osmanlı dönemindeki usulle yapılan ve coğrafi tescil işaretli olan "Malatya tarhanası"nı 81 yıldır yapan Canpolat ailesinde üretimi 3. kuşak olarak 39. yaşındaki Celalettin Canpolat devraldı.

2 Günde 750 kilogram tarhana üretiyor

Günde 750 kilogram tarhana üretiyor

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu işletmede günde 750 kilogram tarhana üreten Canpolat, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

3 İşletmede 8 kadın çalışıyor

İşletmede 8 kadın çalışıyor

Celalettin Canpolat, işletmesinde 8 kadın çalışan istihdam ettiğini de kaydetti.

4 Tarhana eski tarife göre yapılıyor

Tarhana eski tarife göre yapılıyor

Canpolat, Osmanlı döneminde geliri düşük olan ev halkının yoğurt ve buğdayı kış aylarına saklamak için yaptığı tarhanayı eski tarifiyle ürettiklerini, bu lezzeti insanlara tattırdıklarını da kaydetti.

5 "Ürün 4-5 kalemden oluşuyor"

"Ürün 4-5 kalemden oluşuyor"

Osmanlı döneminde katkısız olarak üretilen "sıkma" tarhanayı yaptıklarını dile getiren Canpolat, "Bir sıkımı bir öğün olarak geçiyor. Yoğurt, buğday, tuz ve maya, bu kadar. Ürün 4-5 kalemden oluşuyor. Fermente edilerek, mayalanarak kurutulması sağlanıyor." dedi.

6 "Yüzde 85 yoğurt oranı var"

"Yüzde 85 yoğurt oranı var"

Üründe yüzde 85 oranında yoğurt olduğunun da altını çizen Canpolat, "Yüzde 85 yoğurt oranı var ve kalsiyum kaynağı. Kalsiyum kaynağı olduğu için kemik erimesinin önlenmesine ve kemik gelişimine birebir faydalı bir ürün." şeklinde konuştu.

7 AB coğrafi işaret tescili için çalışmalar yapılıyor

AB coğrafi işaret tescili için çalışmalar yapılıyor

Celalettin Canpolat ayrıca, Malatya tarhanasının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için çalışma yapıldığını da belirtti.

8 "Türkiye'nin birçok iline tarhana gönderiyoruz"

"Türkiye'nin birçok iline tarhana gönderiyoruz"

Türkiye'nin birçok iline tarhana gönderdiklerini kaydeden Canpolat, "Bayilerimiz var, bireysel satıcılarımız var. Biz şu anda yerel olarak Malatya'da marketlere de veriyoruz." dedi.

9 Yurt dışına da gönderilecek

Yurt dışına da gönderilecek

Yurt dışına ihracat yapmak istediklerinin de altını çizen Canpolat, "Şu anda görüşme yaptığımız 3-4 ülke var. Almanya, Lübnan, Yemen, Kazakistan. Orta Doğu bu ürüne biraz daha hakim. Bu bölgedeki ülkelere de ürünü tanıtıp ihraç etmeyi düşünüyoruz. Malatya'nın değeri olan bir ürünü tanıtmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL