Türkiye’yi enerji depolamada üretim üssü haline getirecek

Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri alanında Türkiye’nin önemli oyuncularından YEO Teknoloji, sektörün geleceği olarak görülen enerji depolama çözümleri alanında stratejik bir hamle gerçekleştirdi. YEO Teknoloji, yüzde 100 iştiraki olan Reap Battery, İstanbul Tuzla’da kurduğu fabrikada üretime başladı. Reap Battery tesisinde yıllık 5 GWh kapasiteye sahip enerji depolama sistemleri üretecek olan YEO Teknoloji, tüm dünyaya İstanbul’dan ihracat yapacak. Reap Battery tesisi, enerji depolamanın yanı sıra otomasyon, dijital enerji yönetimi, IoT uygulamaları ve AR-GE faaliyetlerinin bir arada yürütüleceği bütünleşik bir teknoloji üssü olarak çalışacak.



DÜNYAYA İHRACAT YAPACAK



Reap Battery fabrikası, Türkiye pazarının ihtiyacının yanında ABD, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika bölgelerine yönelik ihracat odaklı bir üretim üssü olarak konumlanacak. Tesis, yenilenebilir enerji santralleri ve elektrik şebekelerine uygun enerji depolama sistemleri, ticari, endüstriyel ve konut tipi bataryalar ve mobilite uygulamaları için özel enerji depolama çözümleri için tasarım, üretim, entegrasyon süreçlerini kapsayan bir merkez olarak çalışacak. Reap Battery fabrikasının YEO’nun enerji depolama alanındaki uzun vadeli stratejisinin önemli bir adımını oluşturduğunu belirten YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız hedeflerini şöyle anlattı:

“Reap Battery fabrikası, YEO Teknoloji'nin ulaştığı global vizyonun en değerli meyvelerinden biri oldu. Fabrikada yenilenebilir enerji santrallerinin depolama ihtiyacına yanıt verecek şekilde; yüksek kapasiteli BESS çözümleri, güneş enerjisi ve şebeke entegrasyonlarına yönelik sistemler için hizmet verecek. Hedefimiz Türkiye’yi enerji depolama teknolojilerinde bölgesel bir üretim ve mühendislik merkezi haline getirmek. YEO Teknoloji’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerjisi, şebeke modernizasyonu ve enerji depolama projeleri de fabrikanın üretim takvimine doğrudan entegre edilecek.”



Fabrikada, şebeke ölçeğindeki büyük depolama sistemlerinden ticari ve endüstriyel segmente kadar geniş bir yelpazede batarya çözümleri sunulacak. YEO Teknoloji’nin yapay zeka ve IoT destekli dijital enerji çözümleri, batarya ve enerji yönetim sistemleriyle entegre çalışacak olan bu bataryalar, verimliliği en üst düzeye çıkaracak.

