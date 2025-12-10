ARA
  • 2026 KPSS ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans sınav ve başvuru tarihleri

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen ve KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlanan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi ile tarihler netleşti. Peki 2026 KPSS ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans sınav ve başvuru tarihleri


Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için 2026 yılı takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanarak netleşti. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının memur olabilmek için gireceği bu sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

2026 KPSS Lisans Sınav ve Başvuru Tarihleri

İşte 2026 KPSS Lisans oturumlarının kesinleşen tarihleri:

Sınav OturumuBaşvuru Tarih AralığıSınav Tarihi
KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür)1 Temmuz - 13 Temmuz 20266 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi)1 Temmuz - 13 Temmuz 202612-13 Eylül 2026

Bu tarihler, Lisans mezunu adayların memuriyet hedefleri doğrultusunda hazırlıklarını son aşamaya taşıyacakları önemli kilometre taşlarıdır.

2026 KPSS Ön Lisans Sınav ve Başvuru Tarihleri

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ön Lisans oturumu için 2026 yılı sınav ve başvuru tarihleri de netleşmiştir.

İşte 2026 KPSS Ön Lisans oturumunun kesinleşen takvimi:

Sınav DüzeyiBaşvuru Tarih AralığıSınav Tarihi
KPSS Ön Lisans29 Temmuz - 19 Ağustos 20264 Ekim 2026

Ön Lisans mezunu adaylar için başvuru süreci Temmuz sonunda başlayacak ve sınav Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.

2026 KPSS Ortaöğretim ve MEB-AGS Sınav Takvimi

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ortaöğretim düzeyi ile öğretmen adaylarını ilgilendiren Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için 2026 yılı takvimi de belirlenmiştir.

İşte bu sınavların kesinleşen tarihleri:

Sınav AdıBaşvuru Tarih AralığıSınav Tarihi
KPSS Ortaöğretim (Lise)27 Ağustos - 8 Eylül 202625 Ekim 2026
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)(Başvuru ayrı takip edilmeli)12 Temmuz 2026

Bu tarihler, lise mezunu adaylar ile öğretmenlik kariyerine adım atmak isteyen adayların planlamaları için temel referans noktalarıdır.
