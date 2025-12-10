2026 KPSS ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans sınav ve başvuru tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için 2026 yılı takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanarak netleşti. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının memur olabilmek için gireceği bu sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.
1 2026 KPSS Lisans Sınav ve Başvuru Tarihleri
İşte 2026 KPSS Lisans oturumlarının kesinleşen tarihleri:
2026 KPSS Lisans Sınav ve Başvuru Tarihleri
|Sınav Oturumu
|Başvuru Tarih Aralığı
|Sınav Tarihi
|KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür)
|1 Temmuz - 13 Temmuz 2026
|6 Eylül 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
|1 Temmuz - 13 Temmuz 2026
|12-13 Eylül 2026
Bu tarihler, Lisans mezunu adayların memuriyet hedefleri doğrultusunda hazırlıklarını son aşamaya taşıyacakları önemli kilometre taşlarıdır.
2 2026 KPSS Ön Lisans Sınav ve Başvuru Tarihleri
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ön Lisans oturumu için 2026 yılı sınav ve başvuru tarihleri de netleşmiştir.
İşte 2026 KPSS Ön Lisans oturumunun kesinleşen takvimi:
2026 KPSS Ön Lisans Sınav ve Başvuru Tarihleri
|Sınav Düzeyi
|Başvuru Tarih Aralığı
|Sınav Tarihi
|KPSS Ön Lisans
|29 Temmuz - 19 Ağustos 2026
|4 Ekim 2026
Ön Lisans mezunu adaylar için başvuru süreci Temmuz sonunda başlayacak ve sınav Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
3 2026 KPSS Ortaöğretim ve MEB-AGS Sınav Takvimi
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ortaöğretim düzeyi ile öğretmen adaylarını ilgilendiren Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için 2026 yılı takvimi de belirlenmiştir.
İşte bu sınavların kesinleşen tarihleri:
2026 KPSS Ortaöğretim ve MEB-AGS Sınav Takvimi
|Sınav Adı
|Başvuru Tarih Aralığı
|Sınav Tarihi
|KPSS Ortaöğretim (Lise)
|27 Ağustos - 8 Eylül 2026
|25 Ekim 2026
|Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)
|(Başvuru ayrı takip edilmeli)
|12 Temmuz 2026
Bu tarihler, lise mezunu adaylar ile öğretmenlik kariyerine adım atmak isteyen adayların planlamaları için temel referans noktalarıdır.