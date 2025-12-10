Pancar mesaisi tamamlandı: 13 bin tondan fazla kristal şeker üretildi

Türkşeker Kars Şeker Fabrikası’nda bu yıl işlenen 94 bin ton şeker pancarı kristal şekere dönüştürüldü. Üretimle birlikte bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sağlandığı belirtildi.
1 Pancarlar şekere dönüştürülüyor
32 yıl önce hizmete açılan Kars Şeker Fabrikası'nda, yöredeki çiftçilerin büyük emeklerle yetiştirdiği pancarlar şekere dönüştürülüyor.
2 Yıkama ünitesine gönderiliyorlar
Fabrika silosundaki pancar, basınçlı suyla yüzdürülerek pancar pompaları vasıtasıyla yıkama ünitesine gönderiliyor.
3 Pancar bunkerine taşınıyor
Burada yıkanan pancarlar, toprak ve çamurlarından büyük ölçüde arındırıldıktan sonra bant sistemiyle pancar bunkerine taşınıyor.
4 Hayvan yemi olarak da kullanılıyor
Özel bıçaklarla kesilip haşlama ve difüzyon ünitesine gönderilerek şerbeti alınan pancar, posa (küspe) şeklinde çıkarılıp hayvan yemi olarak kullanılıyor.
5 Şekere dönüştürülüyor
Daha sonra da difüzyondan alınan şerbet çeşitli arıtımlardan geçtikten sonra buharlaştırma yöntemiyle suyu alınılarak şekere dönüştürülüyor.
6 616 üreticiyle sözleşme imzalandı
Türkşeker Kars Şeker Fabrikası Müdürü Ferudun Çoban, bu yıl 26 köyden 616 üreticiyle pancar üretimi sözleşmesi imzalandığını, 16 bin 550 dekarda ekim yapıldığını söyledi.
7 Pancar alım kampanyası tamamlandı
Çoban, ekim ayında başlatılan pancar alım kampanyasının tamamlandığını da belirtti.
8 13 bin tondan fazla kristal şeker elde edildi
Çoban, "6 Ekim 2025'te başlayan kampanya döneminde 94 bin ton pancar işlenmiştir. İşlenen pancarın 67 bin tonu fabrikamız sahasında, 27 bin tonu ise Ağrı Şeker Fabrikası sahasında üretilmiştir. İşlenen pancardan 13 bin 930 ton kristal şeker elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.
9 200 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip
Çoban, Kars'taki fabrikanın kampanya döneminde 200 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.
10 "Kampanya döneminde fabrikamızda 573 personel çalıştı"
Ferudun Çoban ayrıca, ""Fabrikamızda kampanya döneminde 288'i fabrika, 285'i ise yüklenici olmak üzere 573 personel çalışmıştır. Kampanya dışı dönemde ise 344 personel ile revizyon ve pancar üretimi çalışmalarına devam edilecektir." diye de ekledi.
11 "İlimizin önemli sanayi tesislerinden biri"
Fabrikayla ilgili detayları da paylaşan Çoban, "Başta istihdam olmak üzere üretilen şekerin ilimiz ve komşu illerdeki tüketicilere düşük nakliye ücreti ve daha kısa zamanda ulaştırılması, yan ürün olarak üretilen yaş pancar posasının hayvancılık işletmelerinde kaba yem ihtiyacının bir kısmının karşılanması, yine diğer bir yan ürün olan melasın farklı üretim alanlarındaki girdi ihtiyacının karşılanması açısından ilimizin önemli sanayi tesislerinden birisidir" dedi.
12 Üretimin büyük bölümü Akyaka ilçesinde gerçekleştiriliyor
İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da Kars'taki şeker pancarı üretiminin büyük bölümünün Akyaka ilçesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
13 "Tarlalarda ciddi anlamda bir verim artışı sağlandı"
Aydın, "Bu sene Tarım Orman Bakanlığımız ve Türkiye Kömür İşletmeleriyle ortaklaşa yürütülen proje kapsamında bölgemizde hümik asit uygulamasını gerçekleştirdik. Bu uygulamayı gerçekleştirdiğimiz tarlalarda çok ciddi anlamda bir verim artışı sağlandı." ifadelerini de kullandı.
14 "Verimin artması açısından çok değerli buluyoruz"
Hem toprak düzenleyici etkisi hem de bitkinin topraktan faydalanma özelliği açısından ciddi anlamda bir verim artışı gerçekleştiğinin altını çizen Aydın, "Bunun yaygınlaşması ve çiftçimizin veriminin daha yükseklere ulaşması açısından çok değerli buluyoruz" dedi.
15 "Üretimi planladık"
Aydın ayrıca, "Bu ilçemizde tarımsal üretimin planlama çalışmaları kapsamında suyu esas alarak şeker pancarı üretim alanlarının planlamasını yaptık. Dolayısıyla burada hem toprak üzerindeki baskıyı azaltmak ve verimliliği daha yükseklere çıkarmak için hem de suyun daha verimli, aktif ve değerli bir şekilde kullanımını sağlamak için de bölgeyi üçe bölerek buradaki üretimi planlamış olduk." ifadelerini kullandı.
16 "Üretim devam ediyor"
Üretici Yılmaz Göktaş ise Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında pancar üretimi gerçekleştirdiklerini ve hasadının da tamamlandığını ifade ederek, "Kars'ın bacası tüten tek fabrikası Akyaka'da üretilen şeker pancarıyla üretimine devam ediyor. Geçen seneye göre biraz düşük ama bizi kurtarıyor." açıklamasında bulundu.