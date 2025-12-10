ARA
DOLAR
42,61
0,05%
DOLAR
EURO
49,67
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
5753,67
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
11193,88
-0,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının açıklanacağı tarih, küresel piyasalar için kritik olan FED kararının ardından vatandaşların ve piyasaların en çok merak ettiği konulardan biri. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık faiz beklentisi ne yönde?


Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı faiz kararı, Türkiye ekonomisi ve finansal piyasalar için en önemli göstergelerden biridir. Bu kararın hangi tarihte açıklanacağı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi ile belirleniyor. 

1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı takvimine göre yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi netleşmiştir.

TCMB 2025 Yılının Son Faiz Kararı

Toplantı Günü: 11 Aralık 2025 Perşembe

Kararın Açıklanma Saati: Toplantı karar metni ve faiz oranı, her zamanki gibi toplantı günü olan 11 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Bu toplantı, TCMB'nin 2025 yılını hangi para politikası duruşuyla kapatacağını ve 2026 yılına dair ilk sinyalleri vereceği için piyasalar tarafından yakından takip edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketinin sonuçları netleşti.

38 ekonomistin katıldığı bu ankete göre, piyasanın genel beklentisi güçlü bir faiz indirimi yönünde yoğunlaşmaktadır.

TCMB Faiz İndirimi Beklentileri

İndirim BeklentisiEkonomist Sayısı
100 Baz Puan14
150 Baz Puan17
200 Baz Puan7
Toplam Katılımcı38

 

Beklentilerin Medyanı ve Sonuç Politikası Faizi

Anket sonuçları, ekonomistlerin TCMB'den büyük bir faiz indirimi beklediğini ortaya koymaktadır:

Medyan Beklenti: Ankete katılan ekonomistlerin medyan beklentisi, politika faizinin 150 baz puan indirilerek %38 seviyesine çekilmesi yönünde oldu.

Faiz Aralığı Beklentisi: Ekonomistlerin politika faizi beklentileri %37,50 ile %38,50 arasında değişmektedir.

Önceki Karar: Ekim ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilmiş ve %39,50 seviyesine çekilmişti.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL