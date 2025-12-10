Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı faiz kararı, Türkiye ekonomisi ve finansal piyasalar için en önemli göstergelerden biridir. Bu kararın hangi tarihte açıklanacağı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi ile belirleniyor.
1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı takvimine göre yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi netleşmiştir.
TCMB 2025 Yılının Son Faiz Kararı
Toplantı Günü: 11 Aralık 2025 Perşembe
Kararın Açıklanma Saati: Toplantı karar metni ve faiz oranı, her zamanki gibi toplantı günü olan 11 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
Bu toplantı, TCMB'nin 2025 yılını hangi para politikası duruşuyla kapatacağını ve 2026 yılına dair ilk sinyalleri vereceği için piyasalar tarafından yakından takip edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketinin sonuçları netleşti.
38 ekonomistin katıldığı bu ankete göre, piyasanın genel beklentisi güçlü bir faiz indirimi yönünde yoğunlaşmaktadır.
TCMB Faiz İndirimi Beklentileri
|İndirim Beklentisi
|Ekonomist Sayısı
|100 Baz Puan
|14
|150 Baz Puan
|17
|200 Baz Puan
|7
|Toplam Katılımcı
|38
Beklentilerin Medyanı ve Sonuç Politikası Faizi
Anket sonuçları, ekonomistlerin TCMB'den büyük bir faiz indirimi beklediğini ortaya koymaktadır:
Medyan Beklenti: Ankete katılan ekonomistlerin medyan beklentisi, politika faizinin 150 baz puan indirilerek %38 seviyesine çekilmesi yönünde oldu.
Faiz Aralığı Beklentisi: Ekonomistlerin politika faizi beklentileri %37,50 ile %38,50 arasında değişmektedir.
Önceki Karar: Ekim ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilmiş ve %39,50 seviyesine çekilmişti.