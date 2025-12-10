Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı takvimine göre yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi netleşmiştir.

TCMB 2025 Yılının Son Faiz Kararı

Toplantı Günü: 11 Aralık 2025 Perşembe

Kararın Açıklanma Saati: Toplantı karar metni ve faiz oranı, her zamanki gibi toplantı günü olan 11 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Bu toplantı, TCMB'nin 2025 yılını hangi para politikası duruşuyla kapatacağını ve 2026 yılına dair ilk sinyalleri vereceği için piyasalar tarafından yakından takip edilmektedir.