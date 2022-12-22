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Yeni asgari ücretle ilgili tüm gelişmeler

2023 yılında uygulanacak asgari ücret belli, açıklamalar peş peşe geldi. İşte asgari ücretle ilgili tüm gelişmeler...

22 Aralık 2022 | 17:02
Son Güncellenme: 22 Aralık 2022 | 17:18
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Yeni asgari ücretle ilgili tüm gelişmeler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Aralık ayında 3 kez bir araya geldi. Toplantıda işveren ve işçi kesimleri bir uzlaşma sağlamazken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin TL'nin altını kabul etmeyeceklerini açıkladı. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Beştepe'de görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün merakla beklenen yeni asgari ücreti duyurdu. Asgari ücret yeni yılda brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlendi. 

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak milyonlarca kişiyi etkileyecek yeni asgari ücret için hükümet, işveren ve işçi cephesinden bir çok açıklama geldi. Peki kim, hangi mesajı verdi? Yeni asgari ücretin başta genel sağlık sigortası primleri, kıdem tazminatı, işsizlik ve çıraklık maaşı olmak üzere diğer hesaplamalara etkisi ne oldu?

İşte asgari ücrete ilişkin tüm gelişmeler...  

 

 

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