Katar’da İş Fırsatları

Eylül 12, 2019 0 Yorum 49 Okunma
Katar’da İş Fırsatları

2022’de FIFA Dünya Kupası’nın Katar’da gerçekleştirilecek olması, tüm dünyada olduğu gibi Türk yatırımcıların da gözlerini Katar’a çevirmesine neden oldu.

Hükümet Dünya Kupası için 200 milyar dolarlık bir kaynak ayırırken, yabancı yatırımcılara dönük yeni bir yasa çıkararak yatırım ortamını iyileştirdi.

Peki Katar’da yeni dönemde hangi iş alanlarında fırsatlar var? Sizin için araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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