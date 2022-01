Halka açılan Pasifik GYO, Eyüpsultan Belediyesi’nin Göktürk’te bulunan iki ayrı taksitli arsa satış ihalesinde toplamda 1 milyar 774 milyon TL ile en yüksek teklifleri vererek dikkatleri çekti. Şirket ihalesini aldığı iki büyük projeyle İstanbul’a iddialı giriş yaptı.

Next Level Çayyolu Merkez Ankara projelerinin yanı sıra Merkez Ankara ile Emlak Konut projeleri arasında 2020’nin en çok satış rakamına ulaşan Pasifik GYO, İstanbul’a da iddialı giriş yaptı. Geçen hafta halka açılan Pasifik GYO, borsaya açılmadan bir gün önce ise Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği Göktürk’te bulunan iki ayrı taksitli arsa satış ihalesinde toplamda 1 milyar 774 milyon TL ile en yüksek teklifleri vererek dikkatleri çekti.

Levent’in Etiler girişindeki eski Jandarma Lojmanları arazisini Emlak Konut’tan hasılat paylaşımı modeliyle alarak 2021 yılında İstanbul’a giriş yapan Pasifik GYO, halka arzının hemen ardından Eyüpsultan Belediyesi’nden aldığı bu arsalarda geliştireceği Next Level Göktürk ve Next Level Country projeleriyle İstanbul’daki portföyünü iyice büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETİYOR

2021 yılının kendileri için İstanbul’a giriş yılı olması açısından son derece önemli olduğunu aktaran Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, söz konusu arsalara yapacakları yatırımlarla şirket vizyonunu İstanbul’a taşıyacaklarını dile getiriyor.

Burada Next Level Göktürk ve Next Level Country projelerini gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, şu anda Pasifik GYO’nun portföyünde Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olan Merkez Ankara projesi ve İstanbul’un en değerli lokasyonunda Levent’in Etiler girişinde geliştirdikleri Next Level İstanbul projeleri olduğunu anlatıyor.

Erdoğan, şöyle konuşuyor: “Pasifik İnşaat olarak da daha önce Ankara’da Next Level Ankara, Next Level Loft, Next Level Çayyolu projelerini gerçekleştirerek, Ankara’nın en özel projelerine imza attık. 2021 bizim için İstanbul’a giriş yılı olması açısından son derece önemli.

Önce Levent’teki eski Jandarma Lojmanları’nın bulunduğu arsayı Emlak Konut’tan aldık. Geçtiğimiz günlerde de Eyüpsultan Belediyesi’nin açtığı iki ihaleyi kazanarak İstanbul’daki portföyümüzü büyütme şansı yakaladık.”

“SATIŞLARIMIZ OLDUKÇA İYİ”

2021’de satış rakamlarının oldukça iyi olduğunu beliren Fatih Erdoğan, 2022 ve sonraki yıllarda hem yatırım hem de istihdam açısından faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde Türkiye’nin en hızlı büyüyen gruplarından biri olmaya aday olduklarını anlatıyor.

Sürekli dinamik, geliştiren, büyüten bir şirket olma vizyonuyla hareket ettiklerini aktaran Erdoğan, İstanbul’a üç yeni projeye başlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ediyor.

Önümüzdeki yıllarda yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydeden Fatih Erdoğan, Türkiye’de ve dünyada gayrimenkulün, en güvenilir yatırım enstrümanı olduğunu bu nedenle büyümenin süreceğini de sözlerine ekliyor.

GAYRİMENKUL ENFLASYONDAN KORUYOR

“Türkiye’de de yatırımcı açısından enflasyona karşı korunma sağlayan en önemli ve en sağlam finansal aracın gayrimenkul olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu nedenle de hali hazırda ülkemizde gayrimenkul sektörüne olan talep oldukça yüksektir.

Gayrimenkul sektörünün yatırımcısını enflasyondan korumayı başardığını görmekteyiz. Bu nedenledir ki enflasyonun yükseleceği beklentisi oluştuğunda buna paralel gayrimenkule yatırım eğilimi de artacaktır” diye konuşuyor.”