Covid-19 salgını ile birlikte siber saldırılar ve saldırılarda kullanılan yeni yazılım ile metotların oranı pandemi sonrası yüzde 35 arttı.

Şirketlerin uzaktan da güvenli çalışma ortamını korumak istemesi, siber güvenlik alanına yapılan yatırımları da artıracak.

Dünyada 2019’da 42 milyar dolar olan uzaktan çalışmaya bağlı güvenlik yazılımı pazarının 2022 yılında53,1 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Küresel siber tehdit, her yıl sayısı artan ve niteliği değişen veri ihlalleri ile kurumların ajandalarında ilk üç sıraya girdi. Dünya üzerinde her 15 milisaniyede bir zararlı üretiliyor ve her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Bu sayı, her yıl iki katından fazla büyüyerek artmaya devam ediyor.

Siber saldırıların ekonomilere maliyeti 6 trilyon dolara ulaşıyor. Türkiye ise 2020 yılında en fazla siber saldırıya maruz kalan ülkelerden biri oldu.

Yaklaşık 1,5 yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgını sürecinde iş süreçlerinin daha fazla dijitalleşmesi, kişi ve kurumları siber saldırılara da daha açık hale getirdi.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) raporuna göre, Covid-19 ile siber saldırılar ve saldırılarda yeni yazılım ile metotların kullanım oranı pandemi sonrası yüzde 35 arttı.

Fidye yazılımı saldırılarında artış yüzde 60’ı buldu. Sürece hazırlıksız yakalanan şirketler artık siber risklerden korunmayı da öncelik hale getirmek durumunda kaldı.

Şirketlerin uzaktan da güvenli çalışma ortamını korumak istemesi, siber güvenlik alanına yapılan yatırımları da artıracak. Bunu rakamlar da doğruluyor.

