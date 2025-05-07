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Dolar güne nasıl başladı? 7 Mayıs yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,6430 seviyesinden işlem görüyor.

07 Mayıs 2025 | 09:45
Dolar güne nasıl başladı? 7 Mayıs yorumu

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 yükselişle 38,6230'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 38,6430 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 43,9650'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 51,6580'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor. Dünya genelinde karşılıklı gümrük tarifelerinden kaynaklı riskler öngörülebilirliği azaltırken, ABD ile Çin'in müzakere yapmayı planlaması varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Küresel ölçekte süregelen belirsizlik algısı nedeniyle varlık fiyatlarında dalgalanmalar gözlenirken, bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD'in bu hafta resmi olarak anlaşma zemini arayacak olmasının ticaret gerilimlerini yumuşatabileceğini ve riskli varlıklarda alımlar olabileceğini söyledi.

Analistler bugün, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı, Avro Bölgesi'nde mart ayı perakende satışlar ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

 

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Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
GERİ
İLERİ
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