TCMB Başkanı Karahan: Para politikasında iletişim kritik rol oynuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İsviçre’de yaptığı sunumda, para politikasının etkinliğinde iletişimin kritik bir rol oynadığını vurguladı. Karahan, küresel ekonomide artan parçalanmanın enflasyon beklentilerini daha karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Merkez Bankaları Başkanları buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) 25. Yıllık Konferansı kapsamında gerçekleştirilen "Merkez Bankası Başkanları Para Politikası" paneline katıldı.

BIS Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos'un moderatörlüğünü üstlendiği panelde Karahan'ın yanı sıra İsveç Merkez Bankası Başkanı Anna Breman, Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ve Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache yer aldı.

TCMB Başkanı Karahan'dan para politikasında iletişim vurgusu

Fatih Karahan panelde "Parçalanmış Bir Dünyada Para Politikası (Monetary Policy in a Fragmented World)" başlıklı sunumunu paylaştı. Sunumunda küresel ekonomide artan parçalanmanın enflasyon sinyallerini daha gürültülü hale getirdiğini, bu nedenle beklenti yönetimi ve merkez bankası iletişiminin para politikası aktarım mekanizmasında her zamankinden daha kritik bir rol oynadığını vurguladı.

“Beklentiler fiyatlama davranışını belirliyor”

Karahan, beklentilerin firmaların fiyatlama, finansman ve yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini belirterek, iletişimin yalnızca şeffaflık değil aynı zamanda para politikası mesajının dikkat çekici ve etkili biçimde aktarılması anlamına geldiğini ifade etti.

"Video tabanlı iletişim en güçlü etki gösterdi"

Sunumda TCMB'nin yaptığı araştırmalara da yer veren Karahan, aynı para politikası mesajının farklı iletişim formatlarıyla firmalara iletildiği deneylerde video tabanlı iletişimin enflasyon ve döviz kuru beklentilerini iyileştirmede en güçlü etkiyi oluşturduğunu, aynı zamanda Merkez Bankası'na duyulan güveni de artırdığını aktardı.

“Yüz yüze toplantılar enflasyon beklentilerini düşürdü”

Karahan ayrıca 2025 yılında TCMB yönetiminin yedi ilde ticaret ve sanayi odalarıyla gerçekleştirdiği yüz yüze buluşmalardan elde edilen sonuçları paylaştı. Bu toplantıların firmaların hem tüketici hem de üretici enflasyonu beklentilerinde anlamlı düşüş sağladığını belirten Karahan, doğrudan iletişimin beklenti yönetiminde önemli bir araç olduğunu ifade etti.

“Güvenilir ve erişilebilir iletişim şart”

Sunumunun sonunda Karahan, parçalanmış küresel ortamda para politikasının etkinliği için iletişimin güvenilir, görünür ve erişilebilir olması gerektiğini belirterek, merkez bankalarının beklentileri doğru yönetebilmesinin fiyat istikrarı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.