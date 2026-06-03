Dolar ve Euro bugün ne kadar? 3 Haziran 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurundaki güncel fiyatlamalar 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz piyasalarında yaşanan son hareketler yakından izlenirken, dolar ve euronun alış-satış fiyatları da araştırılıyor. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar? İşte 3 Haziran 2026 güncel döviz kuru verileri...

3 Haziran 2026 dolar ve euro ne kadar?

Dolar bugün saat 09:18 itibarıyla 45,9460 (alış), 45,9617'den (satış) işlem görüyor.

Euro ise bugün saat 09:18 itibarıyla 53,4320 (alış), 53,4611'den (satış) işlem görüyor.