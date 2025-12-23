ARA
Dolar/euro güne nasıl başladı? 23 Aralık 2025

Haftanın ikinci işlem gününe girilirken piyasalarda dikkatler yeniden döviz kurlarına çevrildi. 23 Aralık 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar ve euro cephesindeki güncel seviyeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Peki, dolar ve euro güne nasıl başladı?

Güncel döviz kurları

Serbest piyasada 42,8250 liradan alınan dolar, 42,8270 liradan satılıyor. 50,5760 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5780 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,8110, euronun satış fiyatı ise 50,3360 lira olmuştu.

