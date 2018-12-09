Dış ticaret cephesinde değişiklik yok
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, kasım ayında ihracat 15,5 milyar dolar ve ithalat da 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece ortaya 0,6 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın kasım ayında ihracat 14,2 milyar dolar ve ithalat 20,5 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı ise 6,4 milyar doları bulmuştu.
Buna göre bu yıl kasım ayında ihracat yüzde 9,5 artarken ithalat yüzde 21.5 ve dış ticaret açığı ise yüzde 90.5 düştü.
Kasım ayı dış ticaret verilerinde önceki aylara göre önemli bir değişiklik görünmüyor. İhracat yavaş da olsa artmayı sürdürürken ithalat ve dış ticaret açığı ise aynı hızla düşmeye devam ediyor.
Bu veriler de bize iki önemli makro-ekonomik gösterge konusunda sinyal veriyor. Bunlardan birincisini, ağustos ve eylül aylarında fazla veren cari işlemler dengesinin kasım ayında da fazla vermeye devam etmiş gibi görünmesi oluşturuyor.
Ekim ayı dış ticaret verilerinin cari işlemler dengesinin söz konusu ayda da fazla verdiğine işaret ettiğini burada belirtelim.
Ancak kasım ayı dış ticaret verileri ekonomide küçülme yaşandığına da işaret ediyor. Zaten cari işlemler dengesinin fazla vermeye başlaması da ekonomide küçülme nedeniyle ithalatın düşmesinden kaynaklanıyor.
Türkiye ekonomisi dışa bağımlı bir üretim yapısına sahip olduğu için ekonomi ne zaman küçülmeye başlasa ithalat da düşüşe geçiyor. Bu da beraberinde dış ticaret açığının ve dolayısıyla cari açığın düşmesini getiriyor.
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