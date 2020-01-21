Faiz indirimi konutta 2019’u kurtaramadı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tapu kayıtlarına dayanan verilerine göre, 2019 yılında satılan konut sayısı 1 milyon 349 bin adet olarak gerçekleşti. Bu sayı 2018 yılında 1 milyon 375 bindi.
DR. ORHAN KARACA
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Buna göre 2019 yılında konut satışlarında yüzde 1,9 düşüş yaşandı. Konut satışları 2018 yılında da yüzde 2,4 düşmüştü. 2017 yılında 1,4 milyonu geçen konut satışları son iki yılda bu eşiği aşmayı başaramadı.
Konut satışları 2018’de ekonominin resesyona girmesiyle düşüşe geçmişti. Ekonomideki resesyon konut satışlarını 2019 yılının büyük bölümünde de olumsuz etkiledi.
Fakat Merkez Bankası’nın temmuz ayında başlattığı faiz indiriminden sonra işler değişti. Bu faiz indirimi kamu bankaları öncülüğünde özellikle konut kredisi faizlerine ciddi bir düşüş olarak yansıdı.
Kamu bankaları aylık konut kredisi faizini daha ağustos ayında yüzde 1’in altına çekmişti. Yılın son aylarına doğru özel bankalar da bu kervana katıldı. Bunun sonucu da konut satışlarının hızla yükselmesi oldu.
Özellikle aralık ayında konut satışlarında patlama yaşandı. Aralık ayında satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 artış gösterdi ve 136 bin 845’ten 202 bin 74’e çıktı.
Kamu bankaları 2020 yılına aylık konut kredisi faizlerini daha da aşağı çekip yüzde 0,79’a indirerek girdi. Bu düşük faizler gayrimenkul sektörünü 2020 yılı için daha da iştahlandırmışa benziyor.
Ancak burada karşımıza yine bu düşük faizlerin ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusu çıkıyor. Bu sorunun yanıtı bu yıl sadece konut satışlarını değil ekonominin genelindeki büyümeyi de etkileyecek.
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