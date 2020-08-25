Nisan ve mayıs aylarını geçen yılın aynı aylarına göre derin bir düşüşle geçiren sanayi üretimi ve reel perakende satışlarda haziran ayında yükseliş yaşandı.

DR. ORHAN KARACA

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Özellikle sanayi üretimi adeta uçtu ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 arttı. Reel perakende satışlar ise yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.

İki aylık derin düşüşten sonra gelen bu artış elbette sevindirici. Ancak bu artış oranlarının bu kadar yüksek çıkmasında “bayram etkisinin önemli rolü var.

Geçen yıl haziran ayına denk gelen ve üstelik de tamamı hafta içine düştüğü için dokuz güne uzayan Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl mayıs ayına kayması işgünü sayısında yıllık bazda büyük bir artış olmasını sağladı.

Bu da birçok gösterge gibi sanayi üretimi ve perakende satışlara da olumlu yansıdı. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) takvim etkisinden arındırılmış verileri haziran ayında sanayi üretimindeki yıllık artışı sadece yüzde 0,1 olarak verirken reel perakende satışların ise yıllık bazda yüzde 0,8 düştüğünü ifade ediyor.

Yani haziran ayında ekonomide yaşanan toparlanma ilk başta görüldüğü kadar Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla sanayi üretimi ve perakende satışlarda ikinci çeyrek dönemin verileri de belli oldu.

Buna göre ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 16,8 ve reel perakende satışlar ise yüzde 12 düşüş gösterdi. Bu da bu dönemde ekonomide çift haneli küçülme yaşandığı tahminlerini güçlendirdi. TÜİK, ikinci çeyrek dönemin milli gelir verilerini 31 Ağustos’ta açıklayacak.