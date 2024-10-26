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Yatırım vaadiyle dolandıran Youtuber'ı 'milli marş' testi ele verdi

Taylandlı bir Youtube ünlüsü yüksek getirili yatırım vadiyle 6 bin kişiyi yaklaşık 61 milyon dolandırdıktan 2 yıl sonra Endonezya'da yakalandı. Onu ele veren ise yetkililerin aksanından şüphelenip milli marşı söylemesini istemesi olmuş.

26 Ekim 2024 | 19:06
Son Güncellenme: 26 Ekim 2024 | 19:08
Yatırım vaadiyle dolandıran Youtuber'ı 'milli marş' testi ele verdi

Taylandlı Youtuber Natthamon 'Nutty' Khongchak ve annesi Endonezya'da gözaltına alınarak Tayland'a iade edildi. Yabancı basına göre ülkelerinde haklarında tutuklama kararı bulunan Natthamon ve annesi Tayland'dan kaçmış.

31 yaşındaki Natthamon "Nutty's Diary" adlı YouTube kanalına 800 binden fazla aboneye sahipti. Daily Mail'in haberine göre yurtdışı seyahatlerinden, lüks otellerden, lüks yaşamından gösterişli fotoğraflar paylaşan Natthamon, kendisini aynı zamanda yatırım uzmanı olarak tanıtıyordu. Yatırım ipuçları paylaşan Natthamon sosyal medyadaki bu gücünü kullanarak takipçilerinden yüzde 35 hızlı getiri vadiyle para topladı. Hayranları onun başarılı bir iş kadını olduğunu sanıyordu. Ancak Natthamon'un planı, yatırımcıların kendilerine vaat edilen parayı alamadıklarını söylemeye başladıkları Nisan 2022'de çökmeye başladı. Bir ay sonra Natthamon, Instagram'da yaptığı paylaşımda işlem yaparken hata yaptığını ve tüm parasını kaybettiğini belirterek yatırımcılarına geri ödeme yapacağına söz verdi. Dış basına göre Natthamon, önce yardımcısı Nichapat Ratananukrom ile birlikte Kuala Lumpur'a kaçtı, ardından bir tekneyle Endonezya'daki bir adaya geçti. Daha sonra annesi de onlara katıldı.

Dolandırıcılık mağdurlarına destek olan avukatlardan Phaisal Ruangri, bir yatırımcının Natthamon'a 423.000 sterlin kaptırdığını söyledi. Bangkok Post'un haberine göre 6.000'den fazla kişinin bu planın kurbanı oldu. Şimdiye kadar 445 kişi Natthamon'a karşı şikayette bulundu.

MİLLİ MARŞI SÖYLEYEMEDİ, YAKAYI ELE VERDİ

Ülkede saklanan Natthamon, yaklaşık 2 yıl sonra pasaport için başvurunca görevliler aksanından şüphelendi. İddiaya göre, yetkililer test etmek için Natthamon'dan ülkenin milli marşını söylemesini istedi. Ancak Natthamon başaramadı. Sorgu sırasında ise gerçeği itiraf etti. Endonezyalı yetkililer Tayland'la iletişime geçti. İncelemede de onun yatırım dolandırıcılığı nedeniyle aranan bir kaçak olduğu ortaya çıktı.

 

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Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
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24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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