82 yaşındaki triatlet ve beyin cerrahı sağlıklı kalmak için 6 katı kuralını anlatıyor

Dr. Maroon, sekiz Ironman Triathlons, dokuz maraton ve 70′in üzerinde triatlon etkinliğine katılmış. Dr. Joseph Maroon, 2022'de Chicago'da Sprint Triatlon'u (750m yüzme, 20k bisiklet ve 5k koşu) 80 yaş ve üstü grupta 2 saat 25 dakika ile birincilikle bitirmiş.

CNBC'nin haberine göre 40 yaşından sonra hem sağlığına ve ömrüne olumlu etkisi olan bazı günlük rutinleri takip etmeye başlamış.

Maroon, ömür süresinden çok sağlıklı olma sürecine önem verdiğini söylüyor.

Maroon, sıkı şekilde takip ettiği 6 kuralını şöyle paylaşıyor:

1-Akdeniz diyeti yiyin: Maroon’un diyeti çoğunlukla meyve ve sebzelerden, ara sıra tavuk ve balıktan oluşur. Nadiren kırmızı et yiyor.

2-Düzenli egzersiz: Maroon, haftanın altı günü, egzersiz rutinine günde bir saat ayırıyor.

3-Sigara, alkol, reçetesiz ilaçlardan uzak duruyor.

4-Stres seviyenizi düşük tutun: Maroon stresi azaltmanın bir yolu olarak 'değerlerini dengeleme' formülü uyguladığını söylüyor. Her gün işine, ailesine/arkadaşlarına, maneviyata ve fiziksel aktiviteye eşit zaman ayırdığından emin oluyor.

5-Yeterli uyku alın: Maroon her gece 6 buçuk ila 7 buçuk saat uyuyor.

6-Maroon, beyin sağlığı için Omega 3 yağ asitlerine, ayrıca egzersizleri dengelemek için magnezyuma önem veriyor. Ancak bu konuda kesin bir uyarısı var: Diyetinize herhangi bir takviye eklemeden önce doktorunuza danışmalı ve kapsamlı araştırma yapmalısınız.