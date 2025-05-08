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AB'den ABD'ye 95 milyar Euro’luk misilleme hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin tarifelerine misilleme olarak yaklaşık 95 milyar Euro değerinde ürüne vergi getirmeyi planlıyor.

08 Mayıs 2025 | 16:41
AB'den ABD'ye 95 milyar Euro’luk misilleme hazırlığı

AB Komisyonu, ABD ile otomobil ve karşılıklı tarifler konusunda yaşanan anlaşmazlığın müzakere ile giderilememesi halinde atılacak adımlara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, AB ve ABD arasındaki müzakerelerin karşılıklı fayda sağlayan bir sonuçla ve ABD'nin tarifelerinin kaldırılmasıyla sonuçlanmaması halinde karşı önlemlere tabi tutulacak ürünler listesi hazırlandığı ifade edildi.

"Liste, geniş bir yelpazedeki endüstriyel ve tarımsal ürünleri kapsayan 95 milyar Euro değerindeki ABD'den ithalatı kapsıyor." ifadesi yer alan açıklamada, ABD'ye 4,4 milyar Euro değerindeki belirli AB çelik hurdası ve kimyasal ürün ihracatına yönelik kısıtlamaların da söz konusu olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD tarafından duyurulan tarifelerin 90 günlük kısmi askıya alınması kararı çerçevesinde AB'nin önceliğinin müzakereler yoluyla karşılıklı faydalı ve dengeli bir çözüm bulmak olduğu ifade edildi.

AB'nin müzakerelerde bir sonuç alınamaması durumunda tüketicilerini ve endüstrisini savunmak için olası karşı önlemleri hazırlamaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, AB’nin ABD'ye karşı, otomobil ve otomobil parçaları ile karşılıklı tarifeler konusunda Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) resmi istişare süreci de başlatacağı belirtildi.

LİSTE 218 SAYFADAN OLUŞUYOR

Öte yandan, AB’nin önlemlerine tabi tutulacak ABD ürünleri listesi 218 sayfadan oluşuyor.

Söz konusu listede şarap, balık, at, uçak, otomobil ve parçaları, kimyasallar, makineler, sağlık ekipmanları gibi çok sayıda ürün sıralanıyor.

Bu aşamada, listedeki ürünler konusunda AB üyesi ülkeler ve Avrupa firmaları ile bir aylık istişare süreci başlamış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi koymuştu. Daha sonra Trump, AB ürünlerine yüzde 20 oranında karşılıklı tarife getirdiğini duyurmuştu.

ABD ayrıca tüm araç ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25'lik tarife koydu.

 

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Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
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