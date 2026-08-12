Atık saçlar petrol sızıntısına çözüm oldu

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Guanabara Körfezi’nde deniz kirliliğiyle mücadele etmek için sıra dışı ve ekolojik bir yöntem hayata geçirildi. Kuaförlerden toplanan atık insan saçlarıyla doldurulan özel bariyerler, deniz yüzeyindeki petrol ve yakıt sızıntılarını temizlemek amacıyla suya yerleştirildi.

Çevre kuruluşu Fiotrar tarafından yürütülen proje kapsamında, peruk yapımına uygun olmayan atık saçlar ayrıştırılarak pamuklu ağların içine dolduruldu. Hazırlanan silindir biçimindeki bariyerler, Bom Jesus Koyu’nda bulunan 300 metrelik yüzer çöp bariyerine bağlandı. Uygulamanın temel amacının, teknelerden sızan yakıtı ve denizdeki kimyasal atıkları Mangrove kıyılarına ulaşmadan yakalamak olduğu belirtildi.

Petrol sızıntıları balıkçılığa zarar veriyor

İnsan saçının doğal yüzey yapısı sayesinde yüksek yağ ve petrol emme kapasitesine sahip olduğu biliniyor. Araştırmalara göre 1 gram insan saçı yaklaşık 5 gram yağı bünyesinde tutabiliyor. Yapısını bozmadan denizde 4 aya kadar görev yapabilen bu doğada çözünür filtreler, sentetik petrokimyasal bariyerlere kıyasla sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.

Associated Press'de (AP) yer alan habere göre; ABD merkezli Matter of Trust organizasyonunun öncülük ettiği bu çevre dostu yöntem, daha önce İngiltere, İrlanda ve Şili gibi farklı ülkelerde de başarıyla test edilmişti. Brezilya’daki çalışma ise yerel balıkçılar, çevre mühendisleri ve kuaförlerin bağışlarıyla yürütülen geniş çaplı bir toplumsal dayanışma modeli olarak öne çıkıyor.