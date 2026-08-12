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Denizin altında sessiz tehlike: Temizlikte ortaya çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Güvercinada açıklarında gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde dikkat çeken atıklar çıkarıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasında denizin dibinden çeşitli çöplerin yanı sıra deniz canlıları için tehdit oluşturan hayalet ağlar da toplandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizin altında sessiz tehlike: Temizlikte ortaya çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçların yürüttüğü çalışmada çeşitli atıklarla birlikte hayalet ağlar da denizden çıkarıldı.

1 Deniz dibi temizliği yapıldı

Deniz dibi temizliği yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar tarafından Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği yapıldı.

2 Deniz yüzeyindeki atıkları toplandı

Deniz yüzeyindeki atıkları toplandı

Çalışmaya Aydın Büyükşehir Belediyesi Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da destek vererek deniz yüzeyindeki atıkları topladı.

3 Denizin dibinden hayalet ağlar da çıkarıldı

Denizin dibinden hayalet ağlar da çıkarıldı

Dalgıçlarca deniz dibinden hayalet ağların yanı sıra çeşitli çöpler çıkarıldı.

4 Ekosistemin korunmasına dikkat çekildi

Ekosistemin korunmasına dikkat çekildi

Çalışmayla, denizlerin temiz tutulmasının önemine ve ekosistemin korunmasına dikkat çekildi.
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