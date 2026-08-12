Denizin altında sessiz tehlike: Temizlikte ortaya çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçların yürüttüğü çalışmada çeşitli atıklarla birlikte hayalet ağlar da denizden çıkarıldı.
1 Deniz dibi temizliği yapıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar tarafından Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği yapıldı.
2 Deniz yüzeyindeki atıkları toplandı
Çalışmaya Aydın Büyükşehir Belediyesi Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da destek vererek deniz yüzeyindeki atıkları topladı.
3 Denizin dibinden hayalet ağlar da çıkarıldı
Dalgıçlarca deniz dibinden hayalet ağların yanı sıra çeşitli çöpler çıkarıldı.
4 Ekosistemin korunmasına dikkat çekildi
Çalışmayla, denizlerin temiz tutulmasının önemine ve ekosistemin korunmasına dikkat çekildi.