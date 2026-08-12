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  • Tuna'da sular çekildi: Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan kalan gemi ortaya çıktı

Tuna'da sular çekildi: Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan kalan gemi ortaya çıktı

Sırbistan’ın doğusundaki Prahovo yakınlarından geçen Tuna Nehri’nde su seviyesinin düşmesi, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir Alman savaş gemisinin kalıntılarını yeniden ortaya çıkardı. Nehirde yıllardır bulunan gemi kalıntısı, suların çekilmesiyle bir kez daha görünür hale geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tuna'da sular çekildi: Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan kalan gemi ortaya çıktı

Sırbistan’ın doğusundaki Prahovo bölgesinde Tuna Nehri’nin sularının çekilmesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir savaş gemisini yeniden gün yüzüne çıkardı. Su seviyesindeki düşüşle birlikte Alman savaş gemisine ait kalıntılar nehirde yeniden ortaya çıktı.

1 Gövde kısmına kadar görünüyor

Gövde kısmına kadar görünüyor

Sırbistan medyası, Prahovo'nun üzerine kurulduğu Tuna Nehri'nde son günlerde yaşanan aşırı sıcaklıklara bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle bölgede İkinci Dünya Savaşı'nda batan bir Alman savaş gemisinin, nehrin yüzeyinde gövde kısmına kadar görünür hale geldiğini belirtti.

2 Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri

Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri

Geminin 1944'te, eski Sovyetler Birliği güçlerinden geri çekilirken Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri olduğu ifade edildi.

3 Paslanmasına rağmen bütünlüğünü koruyor

Paslanmasına rağmen bütünlüğünü koruyor

Söz konusu gemi kalıntısının, paslanmasına rağmen neredeyse bütünlüğünü koruması dikkat çekti.

4 Dönem dönem görünür hale geliyor

Dönem dönem görünür hale geliyor

Yüksek sıcaklıklara bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde suların çekilmesi sonucu savaş gemisinin dönem dönem görünür hale geldiği aktarıldı.
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