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  • Kruvaziyer turizminde hareketli gün: İki gemi Bodrum'a yanaştı

Kruvaziyer turizminde hareketli gün: İki gemi Bodrum'a yanaştı

Muğla’nın Bodrum ilçesi, aynı gün iki kruvaziyer gemisini ağırladı. İlçeye yanaşan gemilerle toplam 2 bin 746 yolcu Bodrum'a geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kruvaziyer turizminde hareketli gün: İki gemi Bodrum'a yanaştı

Bodrum Limanı, farklı ülkelerin bayrağını taşıyan iki kruvaziyere ev sahipliği yaptı. İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki "AIDAblu" ile Bahama bayraklı 152 metrelik "Vidanta World's Elegant" ilçeye ulaşarak limana yanaştı.

1 AIDAblu, akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edecek

AIDAblu, akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edecek

Rodos Limanı'ndan gelen "AIDAblu"da 2 bin 597 yolcu ile 649 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

2 Bir sonraki durak Mikonos Limanı

Bir sonraki durak Mikonos Limanı

Rodos Limanı'ndan gelen "Vidanta World's Elegant"ta ise 149 yolcu ile 193 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı belirtildi.

3 Yolcular tarihi ve turistik yerleri gezdi

Yolcular tarihi ve turistik yerleri gezdi

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
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