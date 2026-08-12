Bodrum Limanı, farklı ülkelerin bayrağını taşıyan iki kruvaziyere ev sahipliği yaptı. İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki "AIDAblu" ile Bahama bayraklı 152 metrelik "Vidanta World's Elegant" ilçeye ulaşarak limana yanaştı.
1 AIDAblu, akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edecek
Rodos Limanı'ndan gelen "AIDAblu"da 2 bin 597 yolcu ile 649 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
2 Bir sonraki durak Mikonos Limanı
Rodos Limanı'ndan gelen "Vidanta World's Elegant"ta ise 149 yolcu ile 193 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı belirtildi.