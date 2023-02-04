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ABD, Çin casus balonunu düşürdü

ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusu tarafından vurularak düşürüldü. Balon iki ülke arasında krize yol açmıştı.

04 Şubat 2023 | 23:51
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ABD, Çin casus balonunu düşürdü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin'in başkenti Pekin'e yapacağı ziyaretini ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan karasularında Atlantik okyanusu üzerine çıktığında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürüldü.

"Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde" olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın çıkarılması çalışmaları devam ediyor.

Balonun düşürülmesi operasyonu için yerel saatle 13.50'de ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Savunma Bakanlığının güvenlik çabalarını desteklemek için" Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki üç havaalanından kalkış ve varış seferlerini durdurduğunu, hava sahasının da uçuşa kapatıldığını açıklamıştı.

ABD ile Çin arasındaki son gerginlik: "Casus balon"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı. Başkan Biden da bugün konuya ilişkin ilk yorumunu yaparak, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." ifadesini kullanmıştı.

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