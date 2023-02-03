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ABD'de işsizlik oranı geriledi

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 517 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi.

03 Şubat 2023 | 16:52
Son Güncellenme: 03 Şubat 2023 | 17:15
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ABD'de işsizlik oranı geriledi

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentilerin aksine 517 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,4 ile 50 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ocakta 517 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 185 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ocak ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, dinlenme ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler ile sağlık oldu.

Tarım dışı istihdam verilerine ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, Kasım 2022'de tarım dışı istihdamdaki artış 256 binden 290 bine çıkarılırken, Aralık 2022 verisindeki artış 223 binden 260 bine yükseltildi.

İşsizlik oranında beklenmedik gerileme

ABD'de işsizlik oranı ise ocakta 0,1 puan azalarak yüzde 3,4'e geriledi. Mayıs 1969'dan bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

Ülkedeki işsiz sayısı ocakta 28 bin kişi azalarak 5 milyon 694 bin oldu.

İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,4'e çıktı.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,7'ye yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 33,03 dolara tırmandı.

Analistler, tarım dışı istihdam verisindeki sürpriz artışın, Fed'in agresif faiz artırımları, ekonomik yavaşlama beklentileri ve özellikle teknoloji şirketlerinden gelen işten çıkarma haberlerine rağmen iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İstihdam raporunun ardından dolar endeksi, yüzde 0,47 artışla 102,25 seviyesine yükseldi.

 

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