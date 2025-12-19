Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Başkan Donal Trump'ın talimatı üzerine ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) "Green Card" çekilişi (Diversity Visa, DV1) programının durdurulması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

"Daha fazla ABD'linin zarar görmemesi adına..."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Noem, Brown Üniversitesi saldırganı Claudio Manuel Neves Valente'nin 2017 yılında Çeşitlilik Vizesi (DV1 – Green Card) aracılığıyla ABD'ye girdiğini ve yeşil kart aldığına vurgu yaptı.

Noem açıklamasında, "Bu iğrenç kişinin ülkemize girişine asla izin verilmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kristi Noem, DV1 programı kapsamında ülkeye giriş yapan bir IŞİD militanının New York'ta gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısını da hatırlattı. Noem, yaşanan bu olayın ardından Başkan Trump'ın 2017 yılında programın sona erdirilmesi için mücadele ettiğine de vurgu yaptı.

Noem son olarak, daha fazla ABD'linin zarar görmemesi adına Başkan Trump’ın da talimatı doğrultusunda ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS), Çeşitlilik Vizesi programının derhal durdurulması yönünde talimat verdiğini belirtti.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

Ne olmuştu?

ABD’deki Brown Üniversitesinde, 13 Aralık’ta yerel saatle akşam saatlerinde silahlı bir kişi nedeniyle kampüste “aktif silahlı saldırgan” uyarısı yapılmıştı.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını kaydetmişti.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını duyurmuştu.