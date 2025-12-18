960 nüfuslu kasaba yeni gelenlere 1 şartla 26 bin euro veriyor

Guarguaglini, “Bu yıl yeni ev satın alımlarını ve kiralamaları desteklemek için 400 bin €’dan (465 bin $) fazla bütçe ayırdık. Ayrıca öğrencilere, toplu taşımayla işe gidip gelenlere ve yenilenebilir enerji abonelerine de mali yardım sağlanacak” dedi.

EV SATIN ALAN 10 YIL KALMAK ZORUNDA

Kasaba, ev satın alma maliyetine katkı sağlayan destekler veriyor. Ama bir şart var: Satın alanlar en az 10 yıl, kiracılar ise en az 4 yıl Radicondoli’de yaşama taahhüdünde bulunmak zorunda.