960 nüfuslu kasaba yeni gelenlere 1 şartla 26 bin euro veriyor

Toskana’daki küçük bir kasaba, buraya taşınmaya istekli yeni sakinlere nakit teşvik sunuyor.
1 UZUN VADELİ NÜFUS ARTIŞI İÇİN...
New York Post'un haberine göre Toskana tepelerinde, Orta Çağ’dan kalma küçük bir yerleşim olan Radicondoli, yaşam maliyetini düşürmek ve uzun vadeli nüfus artışı sağlamak için finansal destek programı başlattı.
İLK OLARAK 2023'TE AÇIKLADILAR
Yerel yönetim, ilk olarak 2023’te bir program açıkladı. Buna göre kasabadaki boş evlerden birini satın alıp içinde yaşamayı kabul edenlere yaklaşık 23.400 dolar (20.000 euro) hibe veriliyordu. Ayrıca ısıtma ve ulaşım gibi giderler için 7.000 dolar (6.000 euro) ek destek sağlanıyordu.
2 KİRACILARA DA DESTEK VERECEK
Habere göre yeni plan kapsamında Radicondoli, artık sadece ev satın alanlara değil kiracılara da destek verecek. 2026 başına kadar taşınan kiracıların ilk iki yıl boyunca kira bedelinin yarısı karşılanacak.
Radicondoli Belediye Başkanı Francesco Guarguaglini CNN’e yaptığı açıklamada, “İki yıl önce başlayan konut projesi genişletiliyor" demiş.
450 EVİN 100'Ü BOŞ
Kasaba geçmişte 3.000 kişiye ev sahipliği yaparken bugün nüfus yalnızca 966. Kasabadaki 450 evin yaklaşık 100’ü boş durumda.
3 400 BİN EURO BÜTÇE AYRILDI
Guarguaglini, “Bu yıl yeni ev satın alımlarını ve kiralamaları desteklemek için 400 bin €’dan (465 bin $) fazla bütçe ayırdık. Ayrıca öğrencilere, toplu taşımayla işe gidip gelenlere ve yenilenebilir enerji abonelerine de mali yardım sağlanacak” dedi.
EV SATIN ALAN 10 YIL KALMAK ZORUNDA
Kasaba, ev satın alma maliyetine katkı sağlayan destekler veriyor. Ama bir şart var: Satın alanlar en az 10 yıl, kiracılar ise en az 4 yıl Radicondoli’de yaşama taahhüdünde bulunmak zorunda.
4 FİYATLAR NE KADAR?
Habere göre fiyatlar küçük evlerde yaklaşık 50.000 eurodan başlıyor, büyük evlerde 100.000 euroya kadar çıkıyor. CNN’e göre evlerin çoğu iyi durumda ama bazılarının yaklaşık 10.000 dolar yenilenme gereksinimi olabilir. Ancak harap haldeki evlerin 1 euroya satıldığı kasabaların aksine Radicondoli kasabası, mülklerin gerçek piyasa değerini koruduğunu savunuyor.
CNN'in ekim ayında yaptığı bir habere göre 20 bin euroluk hibeyi tam kullanan biri küçük bir daireyi yaklaşık 30 bin euroya satın alabiliyor. Kiracılar ise normalde 400 Euro olan bir evi, teşvik sayesinde ayda 200 euroya kiralayabiliyor.